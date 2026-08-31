Cámara de Comercio y Producción de SD: La carga tributaria es un factor que afecta la competitividad

Fantino Polanco y Lucile Houellemont se refirieron a las oportunidades y desafíos del sector en un Diálogo Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La alta carga impositiva que tienen que pagar las empresas (sobre todo cuando son micro, pequeñas o medianas) sigue siendo un reto permanente para los dueños de negocios, en un contexto de regulaciones cambiantes que incide directamente sobre sus operaciones.

Este es uno de los costos más apremiantes para los negocios, sobre todo en sus primeros años de vida, cuando aún dependen de financiamiento y tasas bancarias asequibles para poder crecer, aseguran desde la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), un gremio que brinda acompañamiento y capacitación permanente para apoyar al desarrollo del ecosistema empresarial en el país.

"El tema de la carga tributaria siempre sale como uno de los factores principales que afecta la competitividad", observó su vicepresidente ejecutivo, Fantino Polanco.

Las reformas aprobadas recientemente desde el Congreso Nacional (como la realizada al Código Penal o a la Ley de Residuos Sólidos), y las que aún se discuten (vinculadas al Código de Trabajo o a la Ley de Seguridad Social) también preocupan a los dueños de negocios, puntualizó el ejecutivo.

Si bien estos cambios buscan actualizar las normas vigentes, fortalecer su cumplimiento y asegurar su sostenibilidad, se trata de políticas públicas que ocurren en paralelo con los avances tecnológicos con los que también deben de estar los empresarios al día para poder echar hacia adelante sus proyectos.

"Sin lugar a dudas impacta en la vida empresarial porque son nuevos requerimientos, nuevos requisitos, nuevos estándares que hay que cumplir; todos se van aprobando al mismo tiempo y conlleva un desafío para los empresarios", manifestó.

Transferencias electrónicas

El aumento (de un 0.15 % a un 0.20 %) del impuesto a las transferencias electrónicas fue uno de los que más generó reacciones entre emprendedores, prestadores de servicios y ciudadanos en general del plan anticrisis, aprobado por el Gobierno en junio de este año para incrementar las recaudaciones fiscales.

Comercios que siguen sin tomar tarjetas como alternativa al efectivo se apoyan en ellas para el cobro de bienes y servicios, por lo que esta alza presiona aún más los costos que deben acarrear para poder operar.

Sin embargo, Lucile Houellemont descartó que las transacciones electrónicas (cada vez más en ascenso) se frenen por este incremento.

"El impuesto a la transferencia es una forma fácil de pagar impuestos; entiendo que sería muy difícil pagar una transacción grande por fuera del sistema (...), pero en un mundo cada vez más digital, no creo que desaparezcan por un impuesto, por la facilidad de hacer negocios a través de estas transacciones", explicó la presidenta de la Cámara de Comercio.

Tanto Houellemont como Polanco coincidieron en que iniciativas como la agilización del sistema de pagos instantáneos en la que trabaja el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para que entre en vigor durante el primer semestre del 2027, acelerará la inclusión financiera.

"Eso va a ser un motivo, un incentivo de que la gente, si tiene que dar el salto hacia la bancarización, lo haga porque encuentre soluciones, uso, utilidad y beneficios", enfatizó Polanco.

Dinamismo

Pese a estos desafíos, el ecosistema empresarial dominicano se mantiene pujante, en crecimiento y cada vez más moderno: solo en el primer semestre de este año se crearon 17,982 nuevas empresas y se realizaron 104,000 transacciones de registro mercantil son en ese período, con el 42 % de estos procesos realizados a través de las plataformas digitales.

"Eso nos refleja que hay un importante dinamismo económico, que hay una confianza en el mercado, que hay ganas de ser empresa y de hacer actividades empresariales", destacó Polanco.

"La oportunidad ideal para hacer negocios" Los días 9 y 10 de septiembre, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo celebrará en el hotel El Embajador la séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo 2026, una plataforma que conectará empresas con más de 150 compradores internacionales. Por primera vez, incluirá mesas para incentivar la exportación de servicios modernos como diseño web, software, almacenamiento en la nube, ciberseguridad, finanzas, contabilidad, ingeniería, derecho y arquitectura. La actividad, abierta al público sin costo adicional, contará con una conferencia de Paula Bellizia, vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina y el Caribe. También participará una agencia mexicana autorizada para capacitar sobre ventas en esta plataforma y se abordarán desafíos, requisitos sanitarios, reglamentos técnicos, aranceles y reglas para exportar servicios.

CCPSD: "Hay nuevas ventanas de posibilidades" Acceder a nuevos mercados sigue siendo uno de los principales desafíos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), incluso con productos consolidados localmente. Sin embargo, buscar compradores fuera de los destinos tradicionales abre oportunidades en mercados alternativos y canales digitales. Las islas del Caribe figuran entre esos destinos potenciales, especialmente para los servicios. Arquitectos, diseñadores, constructores, desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad forman parte de una oferta dominicana que encuentra espacio en la región. "Es un mercado muy demandado en materia de servicios por el Caribe", indicó Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Compradores de Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Aruba y Cuba muestran interés y se trata de mercados en el que la cercanía geográfica y las preferencias arancelarias favorecerían el comercio. "Hay nuevas ventanas de posibilidades", señaló Polanco. Proveer y suplir Aunque República Dominicana ya comercializa en el Caribe materiales de construcción, alimentos y bebidas, las mipymes también pueden integrarse al ecosistema exportador como proveedores y suplidores de productos: desde empaques y etiquetas hasta servicios de mercadeo, distribución o logística. "Poco a poco (pueden) insertarse en ese mundo, a jugar como juegan las grandes, a entender las reglas", explicó Polanco sobre el aprendizaje de formar parte de una cadena exportadora. Comercio electrónico Otra vía es el comercio electrónico. Durante el HUB Cámara Santo Domingo 2026 se impartirán talleres para colocar productos en Amazon y conectar empresarios con una agencia autorizada por la plataforma, apostando por "exportaciones pequeñas", en lugar de "la exportación de un contenedor". Para las mipymes, diversificar mercados puede comenzar integrándose a cadenas de suministro, vendiendo servicios o aprovechando plataformas digitales para alcanzar compradores internacionales.

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.