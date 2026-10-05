La radio dominicana cumple 100 años en medio de una transformación tecnológica que plantea nuevos desafíos para la industria, como garantizar la sostenibilidad económica de las emisoras.

En ese escenario, Rosa Medrano, presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) y empresaria del sector, al participar en el Diálogo Libre, considera que la radio conserva un papel fundamental en la sociedad, pero advierte sobre problemas que afectan su desarrollo:

la baja inversión publicitaria, la proliferación de estaciones ilegales e irregulares, las cargas impositivas y la pérdida de calidad en determinados contenidos.

En una conversación sobre el presente y el futuro del medio, Medrano alertó de las dificultades que enfrenta el gremio luego de la disminución de la inversión publicitaria, principalmente la que procede del Estado, considerado el mayor anunciante del país.

Al referirse a los desafíos económicos, relató que son muchos, debido a la baja inversión.

"Lamentablemente, ahora mismo, la inversión publicitaria más alta la genera el Gobierno dominicano, es el mayor inversor de publicidad, pero específicamente en la radio, en estos últimos años, ha sido mínima. Cuando te digo mínima es que no llega ni a un 3%. Ha habido mucha inversión que podría pensarse que ha sido en la radio, pero en realidad se ha concentrado más en el comunicador y en el programa que en el medio como tal".

La competencia desleal y las cargas impositivas

La presidenta de Adora sostiene que las emisoras que cumplen con las disposiciones legales compiten en condiciones desiguales frente a las estaciones que operan sin autorización.

"Ese es uno de los problemas más grandes porque crea una competencia desleal. Todas esas emisoras ilegales no pagan impuestos y nosotros en la radio tenemos cinco tipos de arbitrios diferentes", afirma.

Entre las obligaciones que enumera figuran el pago por el derecho de uso del espectro radioeléctrico, los anticipos exigidos por la Dirección General de Impuestos Internos, el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), los derechos de autor y los pagos relacionados con el registro y la difusión de contenidos protegidos, incluidas las obligaciones ante las sociedades de gestión colectiva.

Medrano entiende que el cumplimiento de esas obligaciones, frente a la ausencia de pagos de quienes transmiten ilegalmente, representa una desventaja histórica para los operadores formales.

A ese escenario agrega una controversia relacionada con una resolución del órgano regulador emitida entre finales del año pasado y comienzos de este, que permite a emisoras sin fines de lucro vender publicidad al Estado dominicano.

La presidenta de Adora estima que existen más de 100 estaciones de organizaciones sin fines de lucro que podrían beneficiarse de esa disposición.

"Eso lo estamos trabajando ya, incluso en el Tribunal Contencioso Administrativo", expresa.

Credibilidad, desinformación

Las plataformas digitales se han convertido en un terreno fértil para la desinformación, obligando a los medios que se han posicionado a fortalecer su contenido, pero apegado a la credibilidad para combatir la desinformación. La radio no está exenta de esto.

Al tratar el tema, dijo que su gran sueño, como empresaria de la radio y presidenta de Adora, sería la creación de una red nacional de información, de modo que el público sepa quién está detrás del micrófono y la noticia pueda actualizarse las 24 horas, los siete días de la semana.

"República Dominicana necesita más información real, veraz, precisa y actualizada. La radio tiene la particularidad de que hay una interacción inmediata con el micrófono: sabes quién está detrás y no estás especulando. Por eso validamos la información; somos quienes la certificamos, porque ahí no se puede inventar. El país no está mal, pero podemos hacer más, y eso requiere inversión y vocación, porque hoy casi todo es por negocio. Nuestra industria no es la más rentable. Muchos radiodifusores siguen por pasión, sobre todo en el interior, donde la publicidad es de apenas un 1 %. Muchos se han diversificado y mantienen su emisora abierta, pero esta no cubre los gastos operativos".

También destacó que los miembros de Adora trabajan un mismo contenido para todo el público, pero también elaboran resúmenes bien trabajados que adaptan a distintas plataformas digitales.

"Hemos avanzado y estamos a la vanguardia, pero quisiéramos más. En la celebración de los 100 años traemos una feria de equipos tecnológicos para que el radiodifusor pueda adquirirlos aquí y modernizarse, porque una consola ya no es la de hace 20 años: es mucho más sencilla y fácil de operar".

El rol de la radio en la música y el entretenimiento

La radio, además de la orientación y otros contenidos, ha sido cómplice de los artistas para la difusión de su música y otras manifestaciones culturales.

"Nosotros somos los protagonistas del crecimiento y el desarrollo de esa industria en la República Dominicana porque desde sus inicios, hace ya más de 100 años, la radio ha jugado un papel fundamental en el apoyo a la clase artística en todo momento. Incluso somos los que hemos pegado géneros musicales desde los inicios de nuestra música popular, que en nuestra industria fue el desarrollo de la bachata o la música típica. Ahí tenemos la historia de lo que fue Radio Guarachita y cómo ayudó a que esos pioneros de la música popular pudieran entrar en nuestra industria, y todo ese desarrollo, luego, con la evolución hacia el merengue. Y cómo hoy día todavía seguimos siendo nosotros, sobre todo desde Grupo Medrano, con una emisora como Súper K, caracterizados por la música tropical, que es nuestro género".

El contenido como respuesta a las plataformas digitales

YouTube, Spotify, TikTok y los podcast han modificado los hábitos de consumo de información y entretenimiento. Ante esa realidad, el reto de la radio consiste en conservar su relevancia, especialmente entre los jóvenes, sin perder de vista las características de su audiencia.

Para Medrano, la respuesta no depende exclusivamente de la tecnología, sino de la calidad y pertinencia de los contenidos.

"Lo que va a hacer la diferencia, y lo hemos conversado con grandes directores de medios internacionalmente, siempre será un tema de contenido. Lo que nosotros difundamos a través de nuestro medio es lo que va a captar la atención del oyente: contenido", sostiene.

La ejecutiva recuerda las reflexiones del fallecido radiodifusor Teo Veras, quien insistía en que cada programa debía identificar con claridad al público al que se dirigía y desarrollar contenidos acordes con sus intereses.

Desde la experiencia del Grupo Medrano, que cuenta con 55 años de trayectoria en la radio tradicional, explica que la música continúa siendo un componente central de la programación, acompañada de cápsulas informativas y de entretenimiento.

A su juicio, la competencia actual también puede entenderse como una lucha por la atención de los públicos, en la que cada medio procura especializarse en un tipo de música, información o entretenimiento.

"Hoy día hay una guerra de contenidos donde la gente se especializa o en un tipo de música o de un tipo de información y entretenimiento que cree que es lo que su público le va a generar. Pero lo que aquí siempre va a hacer la diferencia es la calidad del contenido que usted emita para su audiencia cuando la tiene identificada", agrega.

Los 100 años de la radio El programa para la celebración del centenario de la radio en la República Dominicana tendrá como escenario al hotel El Embajador y los días 12 y 13 de este mes desarrollarán una serie de actividades, que incluye, entre otras, un museo inmersivo, una feria de equipos tecnológicos, transmisiones en vivo y paneles de discusión sobre el futuro de la radiodifusión. "La radio dominicana está de fiesta, y no solo la radio dominicana: la República Dominicana está de fiesta. Son 100 años del medio que ha servido de puente entre la población y el desarrollo, la cultura, el deporte y la política. En todos los escenarios la radio ha jugado un papel fundamental en su fortalecimiento, desarrollo y crecimiento, en todo momento de nuestra historia. Cien años se dicen fácil, pero ser el medio más estable y socialmente comprometido nos ha permitido mantenernos firmes. Así es como yo defino la radio hoy día: una radio fortalecida", afirmó en la entrevista concedida a Diario Libre.

y compromiso

La historia de la radio se remonta a 1895, año en que se registraron los experimentos exitosos del italiano Guillermo Marconi , reconocido con el Premio Nobel de Física en 1909. Sus trabajos contribuyeron al desarrollo de la comunicación inalámbrica y del sistema conocido como telegrafía sin hilos.

de la radio se remonta a 1895, año en que se registraron los experimentos exitosos del italiano , reconocido con el Premio Nobel de Física en 1909. contribuyeron al desarrollo de la comunicación inalámbrica y del sistema conocido como telegrafía sin hilos. En el país, la primera radio informal fue Radio HIH, que salió al aire el 4 de octubre de 1924, iniciativa del radioaficionado dominico norteamericano, Frank Hatton Guerrero, quien nació aquí, se educó en EE.UU. y regresó como oficial de las fuerzas estadounidenses que invadieron el país en 1916, y que luego cedió la frecuencia y fundó, en 1926, HIZ.

del radioaficionado dominico norteamericano, Frank Hatton Guerrero, quien nació aquí, se educó en EE.UU. y regresó como oficial de las fuerzas estadounidenses que invadieron el país en 1916, y que luego cedió la frecuencia y fundó, en 1926, HIZ. Años más tarde, el 8 de abril de 1928, fue inaugurada Radio Atenas del Nuevo Mundo, identificada con las siglas HIX.

identificada con las siglas HIX. En 1942 surgió La Voz del Yuna, en Bonao. Cuatro años después fue trasladada a Santo Domingo y se convirtió en un importante centro de formación de talentos. Su experiencia sentó las bases para la instalación de Radio Televisión Dominicana, el primer canal de televisión del país, inaugurado en agosto de 1951. El auge de la radiodifusión local se acentuó durante las décadas siguientes, particularmente en los años sesenta.

Al valorar lo que representa este centenario para los radiodifusores y la población, Medrano sostiene que la permanencia del medio constituye uno de sus principales atributos.

"Cien años del medio que ha servido de puente entre la población y el desarrollo, la cultura, el deporte, la política. La radio ha jugado un papel fundamental... en todo momento de nuestra historia. Cien años se dicen fácil, pero ser el medio más estable y socialmente comprometido nos ha hecho mantenernos firmes en este fortalecimiento de hoy día. Así es que yo defino la radio, una radio fortalecida", expresa.

Estudios modernos e inteligencia artificial

La transformación tecnológica también ha cambiado la manera de producir y consumir radio. Medrano entiende que la República Dominicana ha avanzado en la modernización de sus estudios y destaca el desarrollo de cabinas visuales que permiten al público observar a los locutores y comunicadores durante las transmisiones.

"República Dominicana tiene las cabinas de radio más impresionantes de la industria. Cuando yo las comparo, y he tenido la oportunidad de ver muchas cabinas en América Latina y Estados Unidos, veo que somos pioneros porque hemos evolucionado a una radio más visual, donde el oyente también tiene la facilidad de ver con quién interactúa, quién está detrás del micrófono", expresa.

La presidenta de Adora señala que las emisoras dominicanas han incorporado cabinas más modernas, atractivas y equipadas con tecnología. Sin embargo, observa que en otros mercados el énfasis puede estar en la calidad del contenido, el entretenimiento y la interacción, aunque la producción se realice desde espacios más sencillos.

Como ejemplo, describe estaciones en las que la cabina funciona en la habitación de una casa y talentos que transmiten desde sus teléfonos mientras se desplazan por la calle, enviando la señal al estudio. Esa flexibilidad, considera, demuestra la capacidad de adaptación de la radio.

"Yo te diría que una de las industrias más nobles en cuanto al desarrollo ha sido la radio porque es muy versátil", afirma.

Sobre la inteligencia artificial, Medrano considera que la República Dominicana avanza lentamente en la discusión de reglas para regular su utilización y señala que otros países han desarrollado iniciativas legislativas orientadas a proteger los derechos de locutores, comunicadores y creadores de contenido ante la reproducción de voces y la alteración de materiales originales.

Para la empresaria, el desafío consiste en incorporar las herramientas tecnológicas sin perder el componente humano que caracteriza la comunicación radial.

"El oyente quiere estar con otra persona que le hable, que sea el que le comunique, y para nosotros el rol del locutor es fundamental, del comunicador, del talento, porque ellos son los que hacen la diferencia", explica.

Y añade que la interacción directa con la audiencia permite establecer una relación distinta cuando el público sabe que está conversando con una persona y no con una máquina. A su entender, esa diferencia resulta especialmente importante en un contexto de preocupación por las noticias falsas y la manipulación de contenidos.

"El fake news (noticias falsas) que estamos viviendo mundialmente -y es una pandemia porque termina haciendo mucho daño- es parte de eso. Es la ley del mínimo esfuerzo y nosotros aquí trabajamos muy diferente en ese aspecto", sostiene.

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Más de 150 emisoras ilegales y otras 50 irregulares

La proliferación de emisoras que operan fuera de las condiciones autorizadas constituye otra de las preocupaciones de la entidad. Medrano afirma que el país mantiene un problema de estaciones ilegales e irregulares que afecta el funcionamiento del sector y la competencia entre los operadores.

La diferencia, explica, está en la naturaleza de la infracción. Una emisora ilegal transmite en una frecuencia del dial que no le ha sido asignada, mientras que una estación irregular utiliza una frecuencia autorizada para operar fuera de la demarcación o de las condiciones que le corresponden.

"Yo tengo una frecuencia asignada en Santo Domingo, pero decido que mi frecuencia es nacional porque no tengo una orden. Y me convierto en irregular cuando prendo mi misma frecuencia en San Cristóbal, en Barahona o en La Romana, iniciando una irregularidad", explica.

De acuerdo con las cifras que maneja Adora, en el país hay más de 150 estaciones ilegales y más de 50 emisoras irregulares. Medrano advierte que un levantamiento más exhaustivo en todo el territorio podría revelar una cantidad superior.

La asociación, afirma, mantiene un monitoreo frecuente y comunica al órgano regulador las infracciones que identifica.

La distribución territorial presenta diferencias. En el sur del país se registra una mayor presencia de frecuencias ilegales, mientras que en el este se han identificado numerosas retransmisiones irregulares. En el norte también existen casos, principalmente de emisoras que operan en localidades distintas de aquellas para las que recibieron autorización.

Medrano cita ejemplos de estaciones autorizadas para transmitir desde La Vega que operan en Santiago, de emisoras de Moca que transmiten hacia Santiago y de frecuencias asignadas a Imbert que operan en Puerto Plata.

La problemática no se limita a operadores ajenos a la asociación. La presidenta de Adora reconoce que también existen miembros del gremio con irregularidades, una situación que atribuye a la necesidad de reforzar la supervisión y el cumplimiento de la ley.

Respecto al papel del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), considera que durante los últimos dos años ha habido mayor disposición para trabajar conjuntamente con Adora. No obstante, identifica como uno de los principales obstáculos la elaboración de un inventario formal y oficial de las estaciones que cuentan efectivamente con autorización.

Aunque ese proceso todavía no ha concluido, Medrano afirma que Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, ha manifestado su disposición a priorizarlo.

La empresaria considera que contar con ese registro permitirá al organismo regulador establecer con mayor claridad cuáles estaciones operan legalmente y actuar frente a las frecuencias ilegales.

Lenguaje vulgar y falta de formación profesional

La calidad del lenguaje utilizado en algunos espacios radiales y plataformas digitales es otra de las preocupaciones de Medrano. La ejecutiva relaciona el fenómeno con la falta de formación de parte de quienes ejercen la comunicación y con la búsqueda de visualizaciones, reacciones y seguidores en las redes sociales.

"Lamentablemente muchos de los comunicadores de hoy día son empíricos y se montan en la tendencia que predomina en el mercado y mundialmente, pero más en estos países nuestros, donde la educación sigue en detrimento, se da el fenómeno de la vulgaridad como parte del populismo que hemos generado", afirma.

Según su valoración, la búsqueda de popularidad puede incentivar expresiones y contenidos que no todos los públicos aceptan. Frente a esa tendencia, defiende una radio con mayor preparación profesional, formación académica y responsabilidad en el uso del lenguaje.

"Nosotros abogamos por una radio más limpia, más preparada, más capacitada, con profesionales de alta capacitación. Hoy día no quieren ir a la universidad, no quieren coger un diplomado, no quieren hacer un curso", expresa.

Como parte de esa apuesta, informa que Adora desarrolla junto con la Universidad Iberoamericana (UNIBE) un diplomado dirigido a fortalecer la formación de profesionales que trabajan frente a los micrófonos. La iniciativa busca que más comunicadores puedan acreditar su preparación, incluidos quienes nunca han realizado siquiera un curso de locución.

Medrano entiende que la lectura, el estudio y la capacitación se reflejan en la manera de expresarse y en la calidad del trabajo comunicacional.

"Cuando uno se prepara y lee, la forma de uno expresarse es totalmente diferente, Severo, y es lo que nosotros abogamos porque eso es lo que va en detrimento de nuestra sociedad en sentido general, y no te puedo contar de la industria", sostiene.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/011026-rosa-medrano-002-c69a1bca.jpg Rosa Medrano, presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora). (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

"No es un tema de prender más emisoras, es un tema de darle el carácter a lo que verdaderamente necesita la zona: más potencia, mejor ubicación estratégica de las antenas. Es un trabajo más técnico que operativo en ese sentido" Rosa Medrano Presidenta de Adora “

Educación, salud y espiritualidad a través de la radio

Más allá del entretenimiento, Medrano defiende el papel educativo y social de la radio dominicana. Entre los ejemplos que considera fundamentales figura Radio Santa María, cuyas escuelas radiofónicas han desarrollado durante décadas un modelo de educación a distancia y alfabetización.

"Increíblemente, van a cumplir 65 años. Entonces nosotros en República Dominicana somos líderes en educación y alfabetización a través de la radio. Nadie en América Latina ha hecho ese trabajo", afirma.

También recuerda los programas dedicados a la salud, incluidos espacios que abordaron temas que durante años recibieron poca atención pública.

"El primer programa que se hizo cuando no se pensaba hablar de salud mental fue en radio, El psiquiatra en su hogar, del doctor Máximo Beras Goico", comenta.

A su juicio, la radio ha servido como canal de orientación y acompañamiento en distintas etapas de la vida nacional. Esa función se mantiene también en los espacios dedicados a la fe y la espiritualidad.

Medrano destaca la organización de emisoras católicas agrupadas en la Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA), así como la presencia de estaciones vinculadas a las comunidades adventistas y evangélicas.

Y considera que esos medios mantienen una labor importante de evangelización y orientación espiritual, y forman parte de la diversidad de contenidos que ofrece la radiodifusión dominicana.

Las interferencias de las emisoras haitianas en la frontera

La situación de las estaciones dominicanas que operan en la zona fronteriza con Haití constituye otro de los asuntos pendientes. Medrano informa que Adora agrupa actualmente unas 38 emisoras que enfrentan de manera permanente problemas de interferencia procedentes del territorio haitiano.

Recuerda que hace aproximadamente ocho años existían condiciones para sostener conversaciones con el organismo regulador de Haití, pero el escenario actual dificulta establecer un diálogo efectivo.

"Lamentablemente, es inviable porque no tenemos ni siquiera con quién entablar un diálogo que sea propicio", afirma.

Ante esa realidad, la asociación ha propuesto a Indotel que las frecuencias existentes reciban las autorizaciones y condiciones técnicas necesarias para contrarrestar las señales que llegan desde Haití.

Las medidas planteadas incluyen revisar la ubicación estratégica de las antenas, permitir una potencia de transmisión adecuada dentro de las condiciones regulatorias y desarrollar contenidos que refuercen la identidad nacional en las comunidades fronterizas.

Medrano recuerda en ese contexto la campaña "Soberanía", impulsada por Indotel, que buscaba promover contenidos con un mayor sentido de pertenencia nacional.

"Era un trabajo bellísimo, pero como todo lo que pasa en nuestro país inició y, lamentablemente, no se le dio el carácter que el mismo Guido tenía pensado. Era algo hermoso porque las emisoras iban a destinar una programación acorde con ese requerimiento", comenta.

La presidenta de Adora aclara que las 38 estaciones de su asociación que operan en la frontera están legalmente autorizadas. También señala que varias son emisoras sin fines de lucro.

Por esa razón, entiende que la solución no consiste en instalar más estaciones, sino en fortalecer las existentes mediante mejoras técnicas y operativas.

"No es un tema de prender más emisoras, es un tema de darle el carácter a lo que verdaderamente necesita la zona: más potencia, mejor ubicación estratégica de las antenas. Es un trabajo más técnico que operativo en ese sentido", sostiene.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/10/finaliza-primera-temporada-de-divertido-con-jochy.jpeg Jochy Santos participará en la programación organizada por Adora con motivo del centenario de la radio dominicana. (CEDIDA POR JOCHY SANTOS)

Dos días para celebrar los 100 años de la radio



La programación La conmemoración del centenario comenzará el 12 de octubre, a las 6:00 de la tarde, con una actividad de apertura en el Hotel El Embajador.Durante dos días, las instalaciones estarán destinadas a ofrecer al público una experiencia dedicada a la historia y la evolución de la radio dominicana.Uno de los principales atractivos será un museo inmersivo en el que los visitantes podrán recorrer los acontecimientos más relevantes de los 100 años de radiodifusión. El espacio destacará el papel que ha desempeñado el medio en momentos importantes de la democracia dominicana y su contribución al desarrollo del deporte, incluida la transmisión de acontecimientos deportivos.La programación incluirá una feria de equipos para radio y televisión. Los asistentes podrán conocer nuevas tecnologías, observar una cabina moderna en funcionamiento y descubrir las tendencias y los requerimientos técnicos de los estudios actuales.El martes 13 se desarrollará una jornada completa de paneles y conversaciones sobre los contenidos de las emisoras, los profesionales que protagonizan la industria, las oportunidades para los nuevos comunicadores y las perspectivas de la radiodifusión.También se abordará la vigencia de figuras, como Jochi Santos, cuyo trabajo continúa formando parte de la historia y la actualidad de la radio dominicana.Adora ha invitado a universidades para que estudiantes de comunicación y mercadeo participen en los encuentros, interactúen con los panelistas y planteen preguntas sobre el futuro del medio, sus oportunidades y los cambios que requiere la industria.Medrano destaca que la iniciativa representa una oportunidad para reunir a profesionales, estudiantes, talentos y representantes del sector en un espacio de intercambio que, según afirma, no se había desarrollado anteriormente con esas características dentro de la industria radial dominicana.La invitación está abierta al público y contempla una participación multimedia. Adora también ha invitado a Radio Televisión Dominicana para que se integre a la celebración.Como parte de las actividades, se realizarán transmisiones en vivo desde el hotel durante 24 horas, desde la tarde del lunes 12 hasta el martes 13, con programas de alto nivel de audiencia en la República Dominicana. La iniciativa permitirá que los asistentes vean espacios que habitualmente siguen a través de sus receptores, interactúen con los talentos y compartan con diferentes protagonistas a lo largo de la jornada.La celebración no se limitará a esos dos días. Medrano explica que el programa conmemorativo se extenderá durante todo el año e incluirá encuentros con músicos, artistas y talentos vinculados a la radio, quienes compartirán sus experiencias y hablarán sobre la relación que han mantenido con el medio a lo largo de sus carreras.La actividad reunirá historia, tecnología, formación y entretenimiento con el propósito de acercar al público a un medio que, pese a la competencia digital y los desafíos económicos, continúa formando parte de la vida cotidiana de los dominicanos.