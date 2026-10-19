ONEC: chinos también afectan reputación del comercio dominicano

El sector del comercio al detalle en la República Dominicana atraviesa un momento de decrecimiento económico desde el pasado marzo, lo que llevó a esa actividad a contraerse un 0.75 % hasta el pasado julio. Esta situación se sucede en medio de los cuatro principales desafíos de esa actividad: la informalidad, las mudanceras (conocidas como empresas de shipping), las compras por internet y la competencia desleal de las tiendas chinas.

Este último reto ha supuesto un impacto negativo principalmente para las ferreterías, las tiendas dedicadas a la venta de luminarias, muebles y textiles. Así lo afirma Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), quien también destaca la afectación a la reputación que generan para los comerciantes dominicanos los negocios chinos.

"Algunos consumidores entienden que estas tiendas (chinas) venden más económico, pero es porque se ahorran una cantidad exorbitante al no tener que pagar impuestos, al construir sin tener que solicitar los permisos de lugar ni hacer las inversiones en infraestructuras que se requieren y que a las empresas dominicanas o de inversiones de otras nacionalidades sí se les requiere", explica Troncoso.

Sostiene que esto afecta la imagen de las empresas nacionales "porque cuando el consumidor va y compara un precio de una tienda que sí cumple, que sí es formal, con una tienda china, lo que dice es que el dominicano vende más caro".

La ejecutiva de la ONEC, un gremio que agrupa a farmacias, centros comerciales, hipermercados, supermercados, tiendas por departamentos o especializadas en calzado o joyería, sustenta sus declaraciones sobre la evasión impositiva y de regulaciones que hacen los negocios de capital asiático en las investigaciones de las agencias recaudadoras del Estado sobre los montos millonarios que dejan de pagar esos comercios.

Aunque señala que los negocios que operan cumpliendo las reglas no tienen forma de medirse con las empresas de origen chino, la dirigente gremial considera que si se les hace cumplir con las regulaciones de índole laboral y tributario que estas se "saltan" y que operen bajo las mismas reglas, existe la oportunidad de competir.

"Entendemos que, si se colocan las mismas reglas de juego para todos los comerciantes o agentes económicos en nuestro país, vamos a estar en una posibilidad de poder competir mejor y dándole mejores ofertas a nuestros consumidores", asegura la dirigente empresarial.

Mundaceras y ventas por internet

Jenniffer Troncoso cita la competencia de las denominadas mudanceras, empresas que se dedican a transportar mercancías, principalmente desde Estados Unidos hacia la República Dominicana, como otro de los retos del comercio local.

"Se ha evidenciado con el tiempo que esta vía se utiliza para suplir a negocios informales. Es una puerta abierta para que todos esos productos falsificados, sin registro sanitario y sin ningún tipo de regulación entren al país", denuncia.

Las ventas por internet en el extranjero son identificadas por la directora ejecutiva de la ONEC como otras de las amenazas del comercio, advirtiendo sobre el incremento que estas han registrado en los últimos años.

"Estas grandes empresas extranjeras que venden por internet a los consumidores dominicanos no hacen ningún tipo de inversión en nuestro país, no tienen ningún tipo de empleo; venden sin cumplir ningún tipo de regulación, de registro sanitario ni permisos y ya entregan directamente a los consumidores. Es decir, ni siquiera hay una generación de beneficio en cuanto a los courier", sostiene

Informalidad y reducción en ventas

Jenniffer Troncoso apunta a la "alta informalidad" del sector comercio, que actualmente ronda el 53 %, como otro de los desafíos. Sin embargo, revela que la ONEC ha estado aportando ideas en la iniciativa Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía dominicana, para contribuir a aumentar la formalidad. "Hay algunas de las propuestas que están encaminadas, una que tiene que ver con el tema de acceso a financiamiento, otras que tienen que ver con facilitar el hacer empresas. Entendemos tiene que ser fácil el que las empresas dominicanas puedan cumplir con las normas", indica. Sobre la situación financiera de los comercios, Troncoso declara que los miembros de la organización han manifestado su preocupación por las bajas ventas, asegurando que así lo registran los datos oficiales hasta julio de 2026.

Comisión por cobro con tarjetas afecta al comercio La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso, reveló que, al igual que otros sectores, miembros de ese gremio enfrentan comisiones elevadas por el cobro con tarjetas de crédito y débito, resaltando el impacto que tiene para las cuentas de las empresas. Para poner en contexto el peso financiero que tiene la situación en los comercios, Troncoso sostuvo que para algunas empresas el costo de las transacciones económicas puede implicar hasta el tercer gasto más alto, superando hasta el de la energía eléctrica. "Hoy las transacciones económicas que se realizan con tarjeta de crédito son muchísimo más altas que hace cinco o diez años atrás. Y todas esas negociaciones, que se hicieron con estas empresas, ya tienen bastante tiempo, lo cual implica que el impacto económico que tienen estas comisiones es muy alto y, sobre todo, para sectores que son regulados, como las farmacias", explicó. La directiva de la ONEC, aunque aclaró que cada agente económico negocia su porcentaje, indicó que los márgenes de comisión que cobra el sistema financiero pueden ir desde 1.7 % hasta el 5 % sobre la transacción. Consultada sobre el final del plazo que prohíbe a los comercios dominicanos la entrega gratuita de fundas plásticas, dijo que la organización pidió al Ministerio de Medio Ambiente que pueda ser analizada una prórroga "por lo menos para inicio del próximo año". "Estamos esperando (el reglamento de la ley). Este instrumento legal que nos indica cómo es que se va a hacer, cuáles serían las regulaciones y las consecuencias. No tenemos un documento que regularice el cómo se va a hacer. Sabemos que está prohibida la entrega de fundas plásticas de un solo uso, pero, ¿cómo se va a hacer?", cuestionó. Sin embargo, declaró que la ONEC ha estado trabajando junto a sus miembros porque las fundas pasarán a ser un gasto operativo y serán gravadas con el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS).