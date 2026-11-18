La República Dominicana tiene en Haití varias ventajas que pudiera aprovechar, incluyendo la oportunidad de crear empleos a ambos lados de la frontera, pero la hipocresía con la cual se ven desde el sector público, el privado y la sociedad las relaciones con el vecino país provoca que la economía nacional continúe de espaldas al potencial que significa para su comercio, industrias y diferentes sectores los consumidores y la mano de obra haitiana.

Así lo considera el empresario Fernando Capellán, una voz autorizada para hablar de las relaciones bilaterales, pues fundó hace 23 años el parque industrial Codevi, ubicado en la ciudad haitiana de Juana Méndez, cuyas operaciones generan más de 18,000 empleos, una iniciativa empresarial que afirma, ha mejorado el desarrollo humano en esa ciudad y en Dajabón.

Capellán entiende que la vecina nación pudiera convertirse en una compradora de insumos para las industrias locales, lo que también beneficiaría los puertos dominicanos a través de las exportaciones e importaciones de materia prima, un dinamismo que ayudaría a elevar el poder adquisitivo de los haitianos y posteriormente impactar de forma positiva en sectores como la construcción y los alimentos.

"Entendemos que Haití, de una forma prudente, bien manejado, es una gran oportunidad para crear empleos, no solo en Haití, sino también de dominicanos en la República Dominicana por la cadena de suministro. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad", sentencia.

El industrial cree que si la República Dominicana se empeña en que se haga un plan que permita que la economía vecina logre crear puestos de trabajo "yo creo que lo podemos lograr".

Miedo a Haití

Para Fernando Capellán en los diferentes sectores del país existe miedo de hacer referencia a Haití, un planteamiento que acompaña con una crítica hacia Meta RD 2036, iniciativa con la cual el Gobierno dominicano busca duplicar el tamaño del producto interno bruto (PIB) local, al criticar que esta "no aparece ni para bien ni para mal".

"En (la actividad de la) construcción hemos crecido en este año, a septiembre, un 8 %, donde la mano de obra haitiana significa alrededor de un 60 % de ese sector y no aparece en Meta 2036. Es una omisión que debemos corregir", señala.

El empresario califica la influencia de ese país dentro de la iniciativa nacional como básica y llama a no obviarla "porque es una realidad que está ahí", tras señalar que tampoco menciona las exportaciones hacia esa nación.

"Aquí nadie se atreve a salir a defender a los haitianos, nadie habla de cuál es la contribución al PIB de esa mano de obra, que está ahí. Son pocas voces en el país que digan: ´ven acá, esto hay que corregirlo, esto no puede seguir así, el statu quo no es sostenible´. Y, eventualmente nos va a pasar factura si nosotros seguimos de esta forma", advierte.

Puntualiza que la situación haitiana no se resuelve con deportaciones, con un muro en la frontera ni quitándole derechos a la población que los tiene.

"Tenemos una esperanza"

Las actuaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas, junto a la Policía Nacional Haitiana y los militares de El Salvador contra las bandas armadas que operan en el vecino país son motivo de esperanza para el titular del parque industrial Codevi, quien dice sentir satisfacción por la contribución al desarrollo humano que ha tenido el parque en Juana Méndez y Dajabón.

"Hay un antes y un después en ambas ciudades. El desarrollo humano que se nota en ambas comunidades es palpable. Hay un cambio cultural importante en muchos ciudadanos haitianos en su país y ciudadanos haitianos en República Dominicana, donde definitivamente el nivel ha ido subiendo. Tenemos muchos ejemplos de cambios que se han logrado, en la forma de la gente manejarse", resalta Capellán.

Hope/Help

Aunque el empresario indica que Codevi "va caminando muy bien", diversificando la matriz de empresas y de industrias, continúan apostando a los programas HOPE/HELP, que permiten la entrada libre de aranceles de determinados productos textiles y prendas de vestir fabricados en Haití al mercado estadounidense, y cuya renovación está pendiente de firma por parte de presidente Donald Trump.

"Estábamos en Washington la semana pasada haciendo los contactos. Ahora hay una oportunidad muy buena porque al salir este congreso, principalmente republicano, se negocian muchas leyes. Estamos tratando de que la legislación del secretario de Estado, (Marco) Rubio, cuando era senador, que era por una renovación de diez años (de los programas), ver si en esta ocasión podemos lograrla, que eso le da al inversionista una visión de mediano plazo, o sea, que ahora tenemos una oportunidad de oro", puntualizó.

Aprovechar mejor la relación comercial con China En mayo de 2018, tras el anuncio oficial del establecimiento de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y la República Popular China, el empresario Fernando Capellán respaldó la decisión y la calificó como acertada y trascendental. Sin embargo, a casi nueve años de aquel paso, frente a las expectativas iniciales de atraer grandes inversiones manufactureras, el intercambio ha dejado un déficit acumulado de 27,755 millones de dólares. Esto, junto a una creciente presencia del comercio minorista de capital chino. Para Capellán, los resultados no han estado a la altura de las expectativas que se tenían sobre esa relación, aunque considera que era inevitable que el país estableciera vínculos con una potencia como China. "Todavía estamos a tiempo de sacar mayor provecho y exigirle a China una relación que no sea de una sola vía", comenta. El empresario considera que la llegada de mercancías chinas ha contribuido a reducir los precios de adquisición de muchos productos. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de regular esa actividad y organizarla para evitar que termine perjudicando a los negocios locales. Mirar hacia Taiwán Capellán también considera que el país todavía tiene oportunidades de acercamiento a Taiwán, aunque aclara que su propuesta no apunta a restablecer relaciones diplomáticas, sino a fortalecer los vínculos comerciales. "Hay 125 países que tienen oficinas comerciales con Taiwán. Nosotros no las tenemos. Taiwán produce una gran cantidad de tecnología que nosotros necesitamos [para] montarnos en ese tren y Taiwán es una vía para hacerlo", menciona. Como ejemplo de las oportunidades que identifica en ese mercado, destaca que Taiwán mantuvo su industria textil pese al desarrollo de otros sectores tecnológicos. En contraste, considera que República Dominicana perdió una oportunidad al desmontar su industria textil bajo el argumento de que se trataba de un modelo agotado.

Desafíos que podrían comprometer la Meta RD 2036 La educación, el peso de los subsidios estatales, la situación de Haití y el deterioro medioambiental son algunos de los problemas que República Dominicana debe enfrentar si aspira a cumplir la Meta RD 2036, según considera el presidente de Codevi. Al referirse a los desafíos que enfrenta el país para alcanzar ese objetivo, Capellán coloca la educación entre las prioridades más urgentes. "Administradores de empresas, psicólogos, abogados, mercadólogos. Esa gente no va a conseguir trabajo y más a la velocidad que va desarrollándose todo esta tecnología", indica. Ante este panorama, plantea la necesidad de alcanzar acuerdos con las universidades para orientar la formación hacia las carreras del futuro y fomentar, al mismo tiempo, la educación técnica. Otro de los asuntos que considera necesario revisar es el sistema de subsidios estatales, en especial por el peso que representan para las finanzas públicas y la ausencia de mecanismos para reducirlos de manera progresiva. "Esos dos mil millones de dólares al año en el tema energético. Más todos los otros subsidios, Bonogás, Bonoluz, sin ningún mecanismo de desmonte, es realmente muy peligroso", avisa. Haití, un desafío que requiere otra respuesta La situación haitiana constituye otro de los puntos que Capellán considera determinantes para el futuro dominicano. A su juicio, la falta de control e identificación de la población inmigrante representa un riesgo que no puede abordarse solo mediante deportaciones o la construcción de un muro. "Solo hablamos de los hospitales y las parturientas, pero nadie aquí habla de cuál es la contribución al PIB de esa mano de obra que está ahí", refiere. "Nos robaron la narrativa y nadie se atreve a decir nada". Su propuesta es identificar y carnetizar a los trabajadores haitianos que demanda la economía dominicana, en particular en actividades como la construcción y la agricultura, de manera que puedan ser registrados y contribuir al sistema de seguridad social. "También es un tema humanitario. No podemos tener unos guetos de gente que no le demos oportunidad de estudiar, de ir a un hospital, de ir a una cafetería a tomar una cerveza. Eso no es ni humano", expresa. Deterioro medioambiental La degradación del medio ambiente representa otro de los problemas que, a su juicio, requieren atención. El empresario considera que el país enfrenta una situación grave que va más allá de las discusiones sobre los permisos de construcción. "Nuestros ríos se han convertido en cloacas y en las calles, están inundadas de plástico", señala al describir la situación. En ese contexto, se muestra de acuerdo con la disposición contenida en la Ley 98-25 que prohíbe a los comercios del país entregar gratuitamente fundas plásticas de un solo uso. Sin embargo, considera que esa medida representa apenas una parte de un problema más amplio.

Pablo García Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.