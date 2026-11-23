Boris de León, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, durante el Diálogo Libre.

Con la revisión al presupuesto complementario, el Gobierno dominicano ha tenido que afrontar que la reducción de los efectos de la crisis internacional-derivada de los conflictos bélicos y el alza de los hidrocarburos- terminaría incrementando el gasto público y el déficit fiscal.

Aunque se trata de una medida que contribuye en un corto plazo, la implementación de reformas estructurales que subsanen el ya limitado margen de maniobra de las finanzas públicas sigue siendo una necesidad, lo que requiere de la construcción de consensos para hacerlo posible.

"Es mejor tú hacer un diálogo paulatino, programado; una buena consulta e ir afinando, para cuando llegue el momento político de tu aprobar", observó el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León.

Al participar de Diálogo Libre, De León hizo hincapié en la celeridad con la que el Congreso Nacional aprobó el plan anticrisis mediante la ley 30-26 en junio de este año para luego reconocer, cuatro meses después, que este no había generado los resultados previstos.

"Lo que yo no veía, y quizás mucha gente no veía, era que en noviembre íbamos a estar ya reconociendo la insuficiencia de ese programa, un aumento del déficit fiscal y acrecentándose la presión de más endeudamiento y sobre cómo vamos a manejar el tema de los subsidios", manifestó.

Aunque valora que el Gobierno busque garantizar la estabilidad y la paz social, dijo que la postergación del diálogo y de las decisiones a tomar sobre las reformas estructurales resulta preocupante, razón por la cual aboga porque esto vaya sucediendo de manera paralela.

"Tenemos naturalmente el espacio (del plan) Meta 2036, pero no tenemos un llamado amplio de concertación en curso para discutir reformas estructurales que son necesarias para la sostenibilidad", expresó.

A su juicio, atender estas necesidades de reforma, en paralelo a las acciones puntuales de la coyuntura actual, es propio de un esquema de buena gobernanza: "Una cosa no tiene que ser contraria a la otra", manifestó.

Consensos

Para el ejecutivo, iniciativas como las reformas a la seguridad social, laboral y el propio pacto fiscal integral -que de por sí implica la revisión del gasto público- requieren de la construcción de consensos.

De León consideró que, si bien valora que el Gobierno tome medidas que garanticen la estabilidad y la paz social, la postergación de las decisiones a tomar sobre las reformas estructurales genera incertidumbre.

"Sabemos que estamos en un contexto marcado por presiones internacionales que han afectado la ejecución presupuestaria previamente planificada; ahora, esto ha puesto de manifiesto nuestras vulnerabilidades", subrayó.

En el caso del pacto eléctrico, recordó que se trata de una tarea pendiente que requiere, tanto de contar con indicadores y metas específicas que mejoren la eficiencia de las EDE, como políticas públicas que mejoren la cobranza en quienes aún no pagan el servicio.

Mientras que en los casos a las reformas a la seguridad social y laboral, De León entiende que se necesita trabajar en una legislación que permita incorporar medidas graduales, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Informalidad de mipymes

De León enfatizó en la creciente participación de los jóvenes al frente de las mipymes, que ya representan alrededor del 30 % del total en el país, superando las 130,000 unidades productivas, citando datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

A pesar de ello, indicó que el 65 % de estos negocios opera en la informalidad. "Esto representa un reto importante para la sostenibilidad de las empresas, porque la formalización implica costos de entrada que, muchas veces, los empresarios no ven cuál sería la retribución y prefieren no entrar (al sistema)", explicó.

Por ello, considera que debe ir en paralelo una política que amplíe las facilidades para ser formales, como la inclusión de las medianas y pequeñas empresas en la liberalización del pago de los anticipos, así como seguir trabajando en la regulación del régimen simplificado de tributación.

Esto, a su vez, mejoraría la implementación de otras medidas fiscales como la facturación electrónica, ya que el ejecutivo apuntó que alrededor del 50 % de los contribuyentes mipymes aún se encuentra fuera de esta modalidad.

"Vamos a continuar con el debate" ANJE realizará los debates electorales de 2028, aunque alguno de los candidatos se niegue a participar, aseguró su presidente, Boris de León Reyes. "Cada candidato es libre de decidir si participa o no", manifestó el empresario, quien aseguró que, ante una eventual negativa, "nosotros respetaremos la decisión, pero vamos a continuar con el debate". De León Reyes abogó porque los partidos políticos asuman un compromiso institucional con estos espacios de discusión y que la ciudadanía reclame la participación de los candidatos. Aspira a que se entienda que "el no participar tiene un costo de desconexión con el reclamo ciudadano". El dirigente empresarial considera necesario consolidar la cultura de rendición de cuentas, extender los debates a todos los niveles de elección y evitar que el precedente de 2024 quede como un acontecimiento aislado.

Formación tecnológica desatiende demanda laboral Las empresas dominicanas demandan el doble de perfiles especializados en datos que de desarrolladores de software, pero el 72.8 % de la matrícula universitaria del segmento tecnológico se concentra en Ingeniería de Computación, Software e Informática, frente al 1.9 % en Bases de Datos. El presidente de ANJE, Boris de León Reyes, destacó este como uno de los hallazgos más sorprendentes de su más reciente estudio, realizado junto a la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), que abarcó 309 empresas. El 87.1 % de las empresas encuestadas que contrataron personal en 2025 tuvo dificultades para cubrir alguna vacante. Entre los principales obstáculos figuran la falta de habilidades blandas, las expectativas salariales superiores a las ofertas y la falta de experiencia práctica. Administración de Empresas, Contabilidad e Ingeniería Industrial siguen encabezando la demanda de titulaciones, pero requieren incorporar competencias tecnológicas. "Si ellos no saben usar la tecnología, van a ser desplazados por gente que sí sepa usar la tecnología", advirtió De León Reyes. Los trabajadores del segmento tecnológico perciben ingresos mensuales promedio de 65,163 pesos, frente a los 28,074 pesos del resto de los ocupados. El 34.5 % de las empresas que valoraron los niveles formativos reconoce alternativas al título universitario, como cursos cortos, certificaciones y competencias demostrables.

Irmgard De La Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.