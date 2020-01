$!Diario Libre, aclaración

En esta campaña, como en campañas electorales anteriores, han circulado por las redes sociales falsas portadas de Diario Libre con titulaciones y contenidos manipulados.

Utilizando nuestra mancheta y un diseño similar al de nuestra web y nuestras redes, determinados grupos han difundido falsedades y fake news que, por supuesto, nunca habían sido publicadas por nuestros medios.

Exhortamos a nuestros lectores a no dar crédito a publicaciones que no vengan de fuentes confiables, y que para combatir estos movimientos, cooperen no dando seguimiento ni reenviando dichas falsedades.

Diario Libre ya ha puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes estas apropiaciones y emprenderá las acciones legales que sean necesarias para combatirlas.