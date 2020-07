Dicom ha pagado 1,081 millones de pesos en publicidad estatal

Explicaciones de Roberto Marchena

En su cuenta de Twitter, el director del Dicom dijo que el presupuesto publicitario es una herramienta para construir relaciones estables, de confianza, que permite a las empresas planificar con certeza su presente y su futuro.

Explicó que “ante la destrucción de empleos y apuros financieros de las empresas de comunicación provocados ahora por el COVID-19, pero que vienen desde mucho antes traídos por los tiempos que vivimos, conviene evitar rescates del tipo ‘too big to fail, too small to survive’”.

‪Refirió que “salvar desde el gobierno únicamente a las grandes empresas de la comunicación y dejar morir a las mipymes no fue ni será un rescate democrático. ni justo. Grandes y mipymes, todas tienen derecho a existir”. ‪

“Digamos, además, que las grandes, por ser grandes, tienen relaciones, fácil acceso al crédito y a quienes toman las decisiones en el poder político y en el sector privado. Ventajas o amparos que no tienen las mipymes de la comunicación para guarecerse de las inclemencias”, continuó diciendo.

‪ ¿Qué ha venido sucediendo en el mercado de la comunicación los últimos años? aparición de nuevos hábitos ciudadanos de consumo de noticias, nuevas formas de relacionarse y de construir identidades en comunidades virtuales. fácil acceso a nuevas tecnologías y conectividad, cuestionó y respondió el funcionario.

‪ “Ciudadanos hiperconectados se han convertido en productores, distribuidores y consumidores glotones de noticias inmediatas en formato digital. Creciente importancia de redes sociales, whatsapp y transmisiones en tiempo real. igualmente, de canales de cable locales”, afirmó.