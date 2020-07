$!Diecisiete años sin Celia Cruz, la Reina de la salsa

Este jueves se conmemora el 17 aniversario del fallecimiento de Celia Cruz, una de las figuras de trascendencia de la música latina del siglo pasado. Su nombre figura además se inscribe en la lista de las celebridades que se exiliaron con el ascenso al poder de la revolución cubana al mando de Fidel Castro.

Su voz de contralto se impuso como intérprete de La Sonora Matancera, una banda que ganó fama en la denominada Cuba que lideró el presidente Fulgencio Batista Zaldívar. Al salir al exilio a Estados Unidos Celia Cruz emprendió su camino en solitario y estableció vínculos con los líderes de la industria de la música latina, a la cabeza de la Fania All-Stars.

Con más de cinco décadas de carrera y alrededor de setenta álbumes, Celia fue bautizada como la Reina de la salsa. En vida recibió el reconocimiento del público en Estados Unidos y en el resto del mundo, convirtiéndose en un referente de la música latina. Las más importantes premiaciones internacionales distinguieron su talento. Múltiples discos de oro, cinco premios Grammy y una distinción en República Dominicana de la Asociación de Cronistas de Arte de los Premios Casandra (hoy Soberano), fueron un contundente reconocimiento a su paso por los escenarios.

“Cúcala”, “Azúcar negra”, “Que le den candela”, “Bemba colorá”, “Yo viviré”, “La negra tiene tumbao”, “Usted abusó”, entre otros títulos se apoderaron del corazón de sus fanáticos.

Celia Cruz no solo acertó como intérprete de salsa. Su estrecho vínculo con la República Dominicana la acercó al merengue de las manos del laureado Johnny Pacheco con “ El Guabá”, junto con el que grabó un disco en 1974 (Fania All Stars). Johnny Ventura, José Alberto El Canario, formaron parte de la banda sonora de la artista que perdió su vida tras una batalla contra el cáncer en su residencia de Fort Lee, New Jersey. Estuvo casada con el músico Pedro Pedro Knight, quien falleció en 2007.

Al momento de su muerte tenía setenta y ocho años de edad.

A pocos días de su deceso la guarachera recibió un tributo en la gala del Grammy Latino.