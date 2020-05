Difunden audio de Michael Jordan: "No jugaré si Isiah Thomas está en el Dream Team"

Un viejo audio de Michael Jordan fue difundido, en el que le dice al ejecutivo de la NBA Rod Thorn, que era parte del comité de selección de baloncesto de Estados Unidos, que no jugaría en el Dream Team en 1992 si el base estrella de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, también fuera seleccionado para el equipo.

"Rod Thorn me llamó y le dije: 'Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo'", se escucha a Jordan decirle al periodista Jack McCallum en una entrevista de 2011, que se transmitió en su podcast "The Dream Team Tapes”.

"[Thorn] Me lo aseguró", se escucha decir a Jordan en la vieja entrevista. "Dijo: '¿Sabes qué? Chuck no quiere a Isiah. Entonces, Isiah no va a ser parte del equipo'".

The Last Dance", el documental de ESPN sobre Jordan y los Chicago Bulls de la década de 1990, ha renovado el debate sobre la ausencia de Thomas del Dream Team. Después de que un episodio resaltara que los Pistons de Thomas salían de la cancha en lugar de estrechar la mano de los Bulls victoriosos después de las finales de la Conferencia Este de 1991, Thomas lamentó la posibilidad de que la acción le costó un lugar en el equipo olímpico estadounidense de 1992, el primero en presentar jugadores de la NBA , produciendo la mayor colección de talentos estrella del baloncesto que haya visto.

En "The Last Dance", Jordan dijo que no tenía nada que ver con que Thomas no formara parte del Dream Team.

"Antes de los Juegos Olímpicos de 1992, Rod Thorn me llama y me dice: 'Nos encantaría que estuvieras en el equipo ideal’”, dijo Jordan en el documental." Yo digo: '¿Quién está jugando?' Él dice: "¿Qué significa eso?" Yo digo, '¿Quién está jugando?' Él dice: "Bueno, el tipo del que estás hablando o del que estás pensando no va a jugar".

"Respeto el talento de Isiah Thomas. Para mí, el mejor armador de todos los tiempos es Magic Johnson y justo detrás de él está Isiah Thomas. No importa cuánto lo odie, respeto su juego. Ahora, fue insinuado que estaba preguntando por él, pero nunca mencioné su nombre".Según informó ESPN.