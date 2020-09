$!Dilia Leticia Jorge Mera: “mi mensaje es más bien de inclusión y de respeto”

La viceministra de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera, expresó este viernes que su intención al publicar una fotografía en que se visualizan dos banderas del Grupo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBTI) colocadas en su despacho, es llevar un mensaje de inclusión.

Jorge Mera dijo que desde el Viceministerio tiene a cargo el tema de la atención ciudadana, por lo que considera que esta asistencia debe ser brindada sin ningún tipo de discriminación.

“La comunidad LGBTI ha sido muy maltratada, rechazada y mi mensaje es más bien de inclusión y de respeto. Todos los seres humanos debemos ser respetados simplemente por ser seres humanos, independientemente de la condición y todos merecemos los mismos derechos y oportunidades”, manifestó Jorge Mera al ser entrevistada por Diario Libre.

Con relación a las críticas generadas en las redes sociales en torno a su publicación, consideró que hay algunas personas que no comprendieron el mensaje, sino que lo distorsionaron.

“Las opiniones me han parecido positivas, tanto las favorables como las que no. Pienso que todos tenemos derecho a disentir. No siempre hay que estar de acuerdo con lo que yo diga o con lo que entienda que es lo correcto o con lo que la Constitución de República Dominicana establece”, destacó la viceministra.

Además, refirió que la colocación de la imagen en su cuenta de Twitter fue un aspecto positivo, que puso el tema en debate y que dio la oportunidad a las personas de abordarlo desde el punto de vista de los derechos humanos.

“Me he sentido muy agradecida y satisfecha, con los integrantes de la comunidad que se han acercado a mí y me han dado las gracias, porque nunca se habían sentido aceptados, especialmente en instituciones públicas. Este es el mensaje que yo quiero llevar, que la casa de Gobierno es la casa de todos y todas”, puntualizó Mera.