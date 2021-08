$!Diputado advierte de aprobarse Código Penal se mancharía imagen internacional de RD

Para el diputado José Horacio Rodríguez, de aprobarse el actual proyecto de ley del Código Penal, se estaría manchando la imagen internacional de la República Dominicana con una pieza que, a juicio del legislador, representa un “retroceso sustancial” en materia de derechos humanos.

El legislador se expresó en esos términos en medio de las críticas al informe favorable que rindió la comisión del Senado de la República al proyecto enviado por la Cámara de Diputados.

Rodríguez denunció que existen supuestos “sectores de poder” en el Congreso con una agenda de reducir derechos y colocar al país en una “incómoda situación internacional”.

“Tenemos que cuidar nuestra imagen internacional y al aprobar ese código la estamos manchando”, manifestó el diputado a periodistas, a la vez que sostuvo que la Cámara Alta está a tiempo de revertir esa “muy lamentable situación”.

Más temprano la primera dama Raquel Arbaje instó a los senadores a sopesar la responsabilidad que tienen con la democracia antes de sancionar, sin modificar, el proyecto de ley.

El senador Antonio Taveras manifestó que la referida comisión lo que hizo fue que “simuló, no estudio, no discutió” la pieza, lo cual calificó de “grave”. Una postura similar asumió su homóloga, Faride Raful, quien tildó de una “falta de respeto” no tomar en cuenta las opiniones de varios sectores a la hora de aprobar el proyecto.