$!Diputado del PLD se queja de profesionales de carrera porque no son solidarios con los partidos

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Villa Altagracia, Manuel Díaz Santos, se quejó este miércoles de los profesores, fiscales y médicos de carrera no son solidarios con los políticos cuando necesitan su voto.

“Ninguno son solidarios con nosotros cuando los necesitamos para buscar el voto para nuestro partido y para nosotros mismos porque ellos se ganaron su empleo y son profesionales”, dijo.

Díaz Santos expresó además que cuando un diputado solicita a un fiscal que intercedan por una persona que ha sido detenida y a veces hasta mandan mensajes a los jueces, muchas veces no son escuchados a pesar de ser las autoridades de los pueblos.

“La Policía antes era la que tenía control de los ladrones; la Policía agarran a los ladrones pero ahora los fiscales lo sueltan. Ellos no tienen que ver que nosotros seamos figuras elegidas por el pueblo y por representación directa de la familia y la comunidad. No, ellos son de carrera y la carrera a ellos los protegen”, argumentó, “nosotros las autoridades de los pueblos, somos los que vemos y vivimos, los que tenemos que decirle a la policía, a los fiscales y muchas veces mandarles mensajes a los jueces para decirles que se está actuando mal y que la familia sufre y llora (por un hijo detenido) y tenemos que buscar cinco mil y diez mil pesos para que para una madre vaya a Najayo o a cualquier cárcel para que su hijo no tenga dónde morirse”.