Diputado renuncia de comisión que estudia Código Penal; afirma no hay voluntad para aprobar informe

A menos de una hora de iniciarse la reunión de la comisión bicameral que estudia la modificación del Código Penal Dominicano, en el Salón Polivalente del Senado de la República, comenzaron las discusiones donde se podía escuchar a una legisladora echar improperios al referirse al artículo 123 que, supuestamente, permite la violencia en el hogar.

En ese momento, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez, se retiró de la comisión, al tiempo que informó que renunciaba a pertenecer a la bicameral debido a que dentro de la misma no había voluntad para siquiera aprobar el informe del Código Penal.

Al abandonar el Salón Polivalente, Suárez informó que una diputada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) echó una maldición por lo que decidió abandonar la reunión, debido a que no era una persona que respondiera al irrespeto.

“Voy para 16 años conociendo el Código Penal en comisiones y lo que veo es que no hay una voluntad política porque cuando se toma una decisión y se convoca a discutir el artículo 123 sobre con relación a la educación dentro de la familia y que no debe ser violencia cuando se aplica, lo que no se interpreta bien lo que es el respeto en la casa”, señaló Suárez.