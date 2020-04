Diputado Roberto Berroa reconoce que fue a sesión con 14 días “con síntomas de gripales”

El diputado de Monte Plata por el Partido Fuerza del Pueblo, Roberto Berroa, informó que tenía 14 días “con síntomas gripales” y que hace seis días se hizo la prueba de COVID-19 resultando positivo.

“Nos encontramos bastante bien, hoy me dieron los resultados de COVID-19, salí positivo, pero como ya yo tengo 14 días, hace seis días exactamente que se me hizo la prueba, pero en esos seis días no he descuidado el tratamiento”, explicó en Berroa en un chat que poseen los legisladores.

Indicó que presentó “un trabajo sintomático” de tos, dolor de garganta y todos los síntomas típicos de un proceso gripal. Agregó que desde el primer día ha tomado té y que no ha perdido el apetito.

“Me siento totalmente bien, tengo cuatro días levantando pesas y me siento con energía. Me mantengo en perfectas condiciones”, añadió en la grabación de voz.

Vaticinó que cuando se le realice la prueba nuevamente esta saldrá negativa mientras tanto está siguiendo les recomendación de un médico mexicano. Además, expresó que no le pasará como a otros pacientes con coronavirus que han requerido ser entubados.

Berroa pese a tener sintomatología del COVID-19 y estar a la espera de los resultados de la prueba, asistió a la sesión de congreso de este jueves y horas después comunicó a sus compañeros que ha dado positivo a la prueba del l virus a través de un chat.