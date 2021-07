$!Diputados aprueban préstamo de hasta US$100 millones para el Puerto de Manzanillo

Debates

“Para que después no nos digan que no estamos haciendo nuestro trabajo”, expresó.

Llamó la atención de sus colegas en el sentido de que no está correcto aprobar renunciar a ese derecho reglamentario.

Aunque aclaró que su exposición no era una crítica al bufete directivo ni al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el legislador dijo que todos los legisladores tienen derecho a conocer con anticipación los informes que someten las comisiones para poder discutirlos a profundidad.

El diputado de Alianza País, José Horario Rodríguez, cuestionó que, aunque el informe de la Comisión Permanente de Hacienda no se haya presentado 24 horas antes, el pleno de la Cámara Baja aprobara el procedimiento de conocer esa iniciativa.

Rodríguez dijo que el compromiso de los congresistas es ser los ojos del pueblo dominicano y supervisar cómo se ejecutan los préstamos que aprueban.

De inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, favoreció la propuesta de Rodríguez en el sentido de que los legisladores cumplan con su rol constitucional de fiscalizar.

“Nosotros queremos hacer cosas novedosas. Yo creo que eso es un aspecto muy importante para innovar. Ya fuera de la tribuna política donde uno se encuentre”, expresó.

Precisó que aunque los legisladores que estén en el Gobierno cumplan con su rol político de favorecer las iniciativas legislativas o los de oposición, de rechazarlas, hace falta que las comisiones permanentes fiscalicen la ejecución de los convenios de créditos que aprueban.

La posición del diputado José Horario Rodríguez fue secundada por el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien argumentó que el pleno votó a favor de conocer el préstamo, pese a que no fue publicado el informe con antelación 24 horas antes, lo que a su entender es una violación al reglamento interno.

Pidió a sus colegas que guarden la forma, aunque admitió que el pleno es soberano.

“Quisiéramos llamar la atención de que el país nos observa. Nos van a decir que ustedes no leyeron lo que están votando. Votan sin leer. Eso no es justo”, expresó.

Al respecto, Pacheco aclaró que él no violó el reglamento interno y que se acogió a lo que establece el artículo 85 del reglamento interno de que cuando un informe no llega a tiempo entonces se puedan someter al pleno para aprobar o no que sea conocido.

“No quiero decir que soy infalible. Pero en este caso yo no he violentado el reglamento”, aclaró.

Durante los debates otros legisladores tomaron su turno para manifestar su apoyo al proyecto entre los que figuran Sonia Agüero, Darío Zapata y Rafaela Alburquerque.