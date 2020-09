Director de IAD acusa a político vinculado a Charlie Mariotti de quedarse con gredar de RD$18 millones

El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, acusó este viernes a funcionarios de pasada gestión de repartir más de 200 vehículos a dirigentes y que estos no los han devueltos, por lo que va a iniciar un proceso de sometimiento.

Dentro de las personas que fueron favorecidas, Faña indicó que había un gredar valorado en RD$18 millones que lo tenía un político vinculado al exsenador de Monte Plata, Charlie Mariotti.

“Cada gredar costó RD$18 millones y uno estaba en Monte Plata, tapado con una lona, nuevecito; y hay otro que está en Santiago, lo cual lo estamos buscando”. “Estaba involucrado el exsenador”, reiteró el funcionario haciendo referencia a Charlie Mariotti.

El de Santiago también lo tenía un político, según Faña.

Solo han recuperado 22 vehículos de 200 que estaban desaparecidos de un total de 400 vehículos que tiene el IAD, según precisó el titular de esa institución.

Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, manifestó también que parte de esos vehículos fueron entregados durante las visitas sorpresas y a través de asociaciones fantasmas. Aclaró que algunos están entregados en asociaciones de agricultores.

Al ser cuestionado si someterá a los responsables luego de la auditoría, Faña puntualizó: “Pero claro, porque un Estado no puede manejarse así, dilapidando los recursos del pueblo. Yo no puedo donar ni una silla, porque eso no es mío”.

Agregó que el IAD hay contratos millonarios que también deben ser investigados y reiteró que todo el que está involucrado en eso será sometido a la justicia.