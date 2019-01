$!Director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo valora sentencia sobre Duquesa

SANTO DOMINGO. El director ejecutivo de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, consideró que el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que anula el contrato entre Lajún y el cabildo de Santo Domingo Norte, allana el camino para una solución definitiva al tema de los residuos sólidos en esta demarcación.

Manifestó que la sentencia es coherente con lo que el mismo tribunal había decidido con anterioridad de crear una comisión mixta que está encargada de administrar el vertedero frente a la situación que se había presentado.

Rojas sostuvo que no se habían podido ejecutar las acciones de profundidad que se requieren para el funcionamiento adecuado del vertedero de Duquesa, pero que ahora que no existen los niveles de conflictividad con Lajún se evidencia que esa empresa no cumplía con su función.

“Esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo allana el camino para la búsqueda de esta alternativa, el tema de los residuos sólidos”.

Por otro lado, Onofre Rojas destacó que el fallo llega en momentos en que la Mancomunidad está abocada a un proceso de actualización del Plan Maestro del Gran Santo Domingo debido al cambio que ha experimentado la ciudad de santo Domingo y la provincia del mismo nombre.

“Es pertinente la actualización y en eso se está trabajando, ese trabajo se está haciendo a través de una comisión de diferentes entes que están contando con una asistencia técnica de la Agencia Japonesa de Cooperación( JAICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo”, sostuvo.