$!Director del COE se sintió traicionado por compañeros cuando esperaba su relevo

El mayor general retirado Juan Manuel Méndez reveló que cuando él estaba esperando su sucesor en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) varios de sus compañeros le dieron la espalda.

“Lo que me hace perder el control es la traición. Yo odio la deslealtad (...) En los días que estaba esperando mi relevo muchas de las personas que laboraban conmigo y que seguirán laborando conmigo, algunos me dieron la espalda, sintieron que como yo no iba a seguir ahí, ya yo no era nada, ya yo no era nadie. Volteaban la cara, no me saludaban, otros se fueron y desafortunadamente eso sí me lastimó más”, expresó Méndez.

Juan Manuel Méndez fue entrevistado por Jatnna Tavárez en su programa Con Jatnna del pasado domingo. En este espacio el funcionario dijo en su más de 15 años frente al COE uno de los fenómenos qué más lo ha impactado fue enfrentar la tormenta Noel “porque fue muy fuerte los días interminables de lluvias, personas fallecidas, pérdidas de materiales, fue muy difícil”.

Según los datos, Noel impactó a la República Dominicana en octubre de 2007, cuyas secuelas provocó la muerte de 73 personas fallecidas y 43 desaparecidas.

El fenómeno que alcanzó los 64 kilómetros por hora provocó que 64,096 personas fueron evacuadas y 1,526 rescatadas.

El 21 de agosto, el presidente de la República, Luis Abinader, ratificó al mayor general Juan Manuel Méndez, como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Méndez, quien tiene siete hijos, fue puesto en retiro por Danilo Medina con efectividad al 16 de agosto, anunció que no devengará salario mensual, sino solo los recursos de su pensión.

Mediante el decreto 320-20, Méndez fue ascendido a mayor general y colocado honrosa situación de retiro.

De acuerdo a una publicación de Diario Libre, durante 15 años el COE ha tenido al frente al mayor general de brigada del Ejército de la República Dominicana, Juan Manuel Méndez García, un abogado con vocación de servicio y una hoja de vida de 34 años en el cuerpo armado donde ha ocupado los cargos de relacionista público y consultor jurídico.