$!Director Policía Nacional llama a prófugos atentaron contra David a entregarse

El director de la Policía Nacional mayor general Ney Aldrin Bautista defendió las investigaciones realizadas con relación al caso que envuelve al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortíz y llamó a los que aún permanecen prófugos a que se entreguen por la vía que consideren necesaria.

Al referirse a los cuestionamientos que han surgido tras dar a conocer la primera fase de las investigaciones, Bautista Almonte explicó que la “investigación no es lo que yo diga, ni lo que usted diga, es lo que usted presente como evidencias, evidencias que deben ser levantadas de manera clara y es lo que hemos hecho, investigar es la búsqueda de la verdad”.

Dijo que no pueda atacar la teoría de conspiración “que siempre se ha dicho porque dicen que Hitler está vivo, que Juan Gabriel está vivo, que Oswald no es el autor intelectual de la muerte de Kennedy, y si le sigo diciendo de cosas que la gente dice, podríamos estar toda la mañana, siempre tendremos gente, no solamente en nuestro país, que pondrá en tela de juicio la labor de las autoridades, los que está con la teoría de la conspiración solo es lo que sus ojos ven y los que sus oídos escuchen”.

Manifestó que la búsqueda de los prófugos continúa, “nosotros mostramos a la prensa, tres nombres y tres rostros y esperamos que ustedes multipliquen esto, porque estamos detrás de esas personas para que respondan por los hechos a los cuales son vinculados”.

Hasta el momento la Policía persigue a Luis Alfredo Rivas Clase (El Cirujano), Víctor Hugo Gómez, el alegado autor intelectual y Alberto Miguel Rodríguez Mota, de 36 años.

“El llamado a esos prófugos es que se entreguen, que se entreguen por la vía que considere necesaria, que se entreguen porque lo andamos buscando”, dijo Aldrin Bautista.