$!Domínguez Brito rechaza que solo se pueda aprobar 15 días más de estado de emergencia

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito declaró que es completamente falso lo expuesto por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de su delegado ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, de que la ley solo permite al Congreso Nacional autorizar 15 días al Poder Ejecutivo para extender el estado de emergencia.

“Es lamentable que el PRM, encabezado por Luis Abinader, esté buscando argumentos legales absurdos para negarle al presidente Danilo Medina el plazo de 25 días que este solicitó. Queda claro que lo que pretende ese partido es forzar al gobierno a levantar las medidas de distanciamiento social antes de tiempo para hacer que fracasen sus políticas y medidas que han sido recibidas de manera tan positivas por la población”, señaló Domínguez Brito.

El ex Procurador y ex Senador de la República señaló: “El párrafo I del artículo 28 de la Ley 21-18 dispone que la prórroga no podrá exceder el tiempo autorizado para el estado de emergencia. Como se sabe, el tiempo otorgado por las cámaras legislativas cuando autorizó al Poder Ejecutivo declarar el estado de emergencia fue de 25 días, por lo que es correcta la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo. Lo principal es el plazo otorgado originalmente, mientras que el plazo otorgado en la primera prórroga es accesorio” indicó.

“Es evidente que el PRM pretende frustrar las acciones del gobierno con lo que pone de manifiesto que sólo está pensando en obstaculizar las acciones del gobierno, buscar ganancia política sin importarle la salud, la vida y el bienestar del pueblo dominicano”, expuso Domínguez Brito.

Dijo que en todas partes del mundo se han adoptado y mantenido las medidas de distanciamiento social como una política de salud pública. Sin embargo, el PRM quiere hacer todo lo contrario a lo que recomiendan las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los expertos internacionales y las autoridades de los Estados alrededor del mundo.