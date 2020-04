$!Dominicano cuenta su experiencia tras recuperarse de coronavirus

“Fui al hospital y no me la quisieron hacer (la prueba del COVID-19), me examinaron, me tomaron la temperatura, me tomaron la presión, pero la prueba no me la hicieron ese día”, explica Reyes, quien aparte de su trabajo formal labora como conductor de Uber tres veces por semana.

Expone que por esos días resultaba difícil realizarse la prueba del coronavirus en Clifton, ciudad donde habita, pues el virus apenas comenzaba a expandirse y las pruebas estaban escasas.

Narra que tres días después logró realizar la prueba del COVID-19, en un puesto temporal instalado con carpas en la ciudad, donde a los sospechosos de haber contraído el virus les tomaban las muestras desde sus vehículos.

“Seis días después yo llamé para saber los resultados y me dijeron que había dado positivo”, agrega el inmigrante dominicano, a quien las autoridades indicaron únicamente ponerse en cuarentena.

Contó vía telefónica a Diario Libre que afortunadamente los efectos del virus se disiparon al cabo de unos días sin consecuencias graves para su salud ni la de su familia, quienes solo presentaron una leve fiebre y dolor muscular y de garganta, en el caso de su esposa, y una de sus hijas presentó fiebre.

Dijo que su esposa e hijas no se realizaron la prueba del coronavirus, pues él nunca se aisló dentro de la vivienda, por lo que asumieron que se habían contagiado, y porque ninguna de ellas presentó complicaciones graves.

Hasta el momento, New Jersey reporta 99 mil 989 casos confirmados de COVID-19, lo que lo convierte en uno de los estados más golpeados por la pandemia en los Estados Unidos, solo por debajo por Nueva York, que hasta la fecha registra 268 mil 512 casos confirmados de la enfermedad.