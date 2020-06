Dominicano en El Bronx, azotado por el COVID-19 y por saqueos

“Pensé en tirar la toalla, como dicen, pero me dije: No, ahora es que tengo que luchar”, narró Luis Daniel, al definirse como el soporte de su familia que reside tanto en Nueva York como en República Dominicana.

A las 6:00 de la mañana, por fin pudo llegar a su negocio y al constatar en qué condiciones lo habían dejado irrumpió en llanto, mientras se agarraba la cabeza. Le faltaban fuerzas al ver que los delincuentes rompieron cristales, destruyeron en gran parte la mercancía que no se llegaron a llevar, le dañaron equipos y se llevaron alrededor de 12 mil dólares en efectivo, producto de la venta de la lotería, que deposita semanalmente, y de lo que había vendido durante el día anterior.

Pese a que llamó a la Policía para denunciar lo que estaba ocurriendo, los agentes no hicieron nada para impedir las acciones vandálicas que se llevaban a cabo en medio del toque de queda impuesto por las autoridades de la ciudad de Nueva York hasta este domingo 7 de junio, que prohíbe la circulación de personas de 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada del día siguiente.

Ayuda de los bodegueros

Este sábado, Luis Daniel Melo empezó a ofrecer servicio tímidamente, tras la ayuda que dijo ha recibido de los miembros de United Bodegas of America (UBA), cuyo presidente, Radhamés Rodríguez, condenó de forma enérgica los saqueos que han afectado a varios miembros de la organización.

“Ya la estamos surtiendo y a través de muchas ayudas que nos han dado, principalmente de UBA, que están haciendo recolectas con todos los socios, y de la asociación de supermercados, nos están ayudando mucho”, contó Melo.

El dominicano, oriundo del municipio Matanza, provincia Peravia, no pudo contener las lágrimas al hablar de otras ayudas que está recibiendo a través de una página de recaudación, luego que su hija creara una cuenta cuando lo vio llorando la madrugada del martes y lamentándose por todos los compromisos que tenía. “Mi hija me dijo: papi, no te apures que yo te voy a ayudar y creó la cuenta y por ahí estamos recibiendo muchas donaciones”.

Cientos de negocios de la ciudad de Nueva York han sido víctimas de saqueos durante la última semana en medio de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd ocurrida en Mineapolis, dejando pérdidas millonarias incalculables, lo que agrava la crisis que se generó por la pandemia del coronavirus.