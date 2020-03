$!Dominicanos que viajaron en un crucero piden ser sometidos a prueba del coronavirus tras presentar síntomas

Varios dominicanos, incluido algunos empleados de una AFP local, exigieron este viernes a las autoridades de Salud Pública ser sometidos a la prueba del coronavirus, debido a que presentan síntomas de afección respiratoria aguda luego de viajar, la pasada semana, en un crucero en el que se encontraban personas de varios países donde circula la enfermedad.

En denuncia a Diario Libre, los afectados informaron que se pusieron en contacto con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública para que le aplicaran la prueba, tras presentar tos, fiebre, dolor de cabeza y otros síntomas.

“Ayer (jueves) me dijeron que tenía que llenar una ficha, la lleno y me dicen que hay una lista de espera para que se hagan visitas a las casas de esas personas que están en espera, y que me mantenga en mi casa, y si empeoro, entonces ellos me harían la prueba, pero que no se está haciendo a todo el mundo. Estoy en estado de preocupación porque estoy muy mal. Llamé hoy y me dicen que tengo que esperar”, dijo una de las personas afectadas, quien pidió mantenerse en el anonimato.

Los denunciantes, quienes se mantienen en cuarentena en sus hogares, explicaron que viajaron en el crucero Costa Favolosa, del 2 al 9 de marzo, saliendo desde República Dominicana hacia Islas Vírgenes Británicas, Antillas Neerlandesas, Martinica y Guadalupe. El crucero pertenece al grupo Costa Crociere, uno de los mayores operadores turísticos de Italia. Dijeron además, que antes de abordar el crucero no tenían síntomas.

En el caso de los empleados de la AFP, quienes fueron beneficiados por su empresa con dicho viaje, no regresaron a su lugar de trabajo tras su llegada al país, por prevención.

Diario Libre consultó una fuente de la Dirección de Epidemiología quien confirmó que personas que abordaron ese crucero han presentado sintomatología de infección respiratoria aguda, pero no de coronavirus. Sin embargo, los afectados dicen que no le han hecho la prueba.