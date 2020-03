$!Dominicanos varados en Colombia llegarán esta tarde al país

Un grupo de más de medio centenar de dominicanos, incluidos varios estudiantes, que se encontraban varados desde hace varios días en un aeropuerto en Colombia regresarían estar tarde al país, informó el director de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) Cesar Duvernay.

El funcionario dijo que, tras la coordinación con una línea aérea y varias gestiones llevadas a cabo por la representación diplomática en ese país, se logró el vuelo que está supuesto a llegar en horas de la tarde de este lunes.

El viernes pasado, varios jóvenes enviaron un video a este medio en el que exponía que llevaban varios días varados en el aeropuerto de El Dorado.

“Somos un grupo de dominicanos que estamos aquí en Colombia, en el aeropuerto de El Dorado, ya tenemos dos días. Yo salí desde Dubái, desde hace cuatro días más o menos, y todavía no he podido llegar a mi país. He llamado a las embajadas y al gobierno dominicano y nadie responde”, denunció uno de los afectados.

Duvernay aseguró que el Ministerio hace todo lo necesario para asistir a los dominicanos fuera del país, pero que, debido a la situación presentada por el coronavirus, que ha forzado el cierre de fronteras en muchos lugares del mundo, se tiene que analizar caso por caso para buscar solución.

Recordó que se mantiene habilitada una línea de emergencia a donde los dominicanos en el extranjero se puedan comunicar para exponer su situación de viaje.

Los números están disponibles en las distintas embajada, además de la página del Ministerio.