$!Dominicanos varados en Nueva York solicitan ayuda para regresar a RD

“Queremos volver a nuestro país, estamos cansados y desesperados de estar en un lugar que no es el nuestro en medio de esta situación. Lo que estamos viviendo es muy complicado, no nos ayudan a regresar, pero tampoco podemos comprar vuelos comerciales para volver, porque las fronteras están cerradas”, expresó.

Guzmán mencionó que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Y en el caso de él y su familia han permanecido durante este tiempo en Brooklyn, en casa de unos amigos.

“Aquí no nos hospedan, porque ellos asumen que como vinimos de vacaciones no lo necesitamos. Otra cosa, cuando llamamos al consulado no te atienden. Te cansas de llamar y no te contestan las llamadas, están saturadas las líneas. Lo único que han hecho durante este tiempo es tomarles una foto a nuestros pasaportes e incluirnos en una lista”, precisó.

Relató que a nivel económico esta circunstancia es un verdadero desafío, ya que para suplir las necesidades básicas ha recurrido a su tarjeta de crédito para aportar a las personas que le han proporcionado hospedaje en medio de esta situación.