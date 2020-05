$!Duquesa: lucha legal que trasciende la contaminación ambiental

La contaminación del vertedero de Duquesa no solo está en la basura. Las evidencias de corrupción en la venta de sus terrenos, así como las irregularidades en el cumplimiento de los contratos de administración de ese botadero, han mantenido enfrentados en los tribunales a la empresa Lajun Corporation y a las alcaldías del Gran Santo Domingo.

Pero el entonces alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, no se quedó de brazos cruzados. Interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual emitió una medida cautelar en septiembre 2017, quitando la administración a Lajun Corporation y designando una comisión provisional.

Ese mismo mes, la Procuraduría General de la República informó que realizaba investigaciones para determinar con precisión la legalidad de los documentos que aluden las partes intervinientes en los terrenos del vertedero de Duquesa y cómo la empresa Lajun Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa esa instalación. Sin embargo, no accionó.

Más adelante salió a relucir que las firmas de Congreso que le otorgan a Lajún los terrenos no son legales y se hicieron en una fecha en la cual no había legislatura.

No conformes con la decisión judicial en su contra, en diciembre del 2017, uno de los inversionistas de Lajun Corporation, Michael Lee-Chin , notificó al gobierno dominicano un aviso de controversia de una demanda internacional, tras considerar que fue objeto de expropiación ilegal de sus inversiones en el vertedero de Duquesa.

El acto habría sido notificado al presidente Danilo Medina , al procurador general de la República, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a la Contraloría General, a través de la oficina de abogados Hogan Lovells LLP de EE.UU, con sede en Miami, Florida, representada por Richard C. Lorenzo, según datos publicados en la prensa local.

CEA y falta de interés

Pero en el país, el litigio no se detuvo. En enero del 2018, el CEA interpuso una demanda por la titulación de los terrenos que no pudo sostener, debido a que no citó a los inversionistas de Lajun Corporation, establecen recortes de prensa.

Por tales razones y tras la cancelación de diez audiencias en el Tribunal Superior de Tierras, la corte informó, en septiembre de 2019, que había falta de interés por la parte demandante (CEA) y declaró inadmisible la demanda en contra de Lajun Corporation.

Luego, en enero de este año, el presidente Danilo Medina mediante el decreto 21-20, establece una comisión para preparar el cierre técnico del vertedero y planificar la construcción de un relleno sanitario en el terreno, cuya litis no ha quedado resulta del todo.