$!Eduardo Selman aclara no ha sido autor de proyectos polémicos

El ministro de Cultura, Eduardo Selmán, aclaró este miércoles que la publicación que se divulgó en Diario Libre, titulada: "Eduardo Selman ha presentado al menos dos proyectos polémicos como funcionario”, que trataba específicamente sobre el proyecto de la Isla Artificial que se intentó fabricar frente al Malecón de Santo Domingo y sobre el planteamiento de recortar 10 metros para dedicarlos a la ampliación de la avenida Anacaona, en el Mirador Sur, no son de su autoría.

“La primera precisión qué debo hacer es que no he sido autor de dos proyectos polémicos, como me atribuye el autor del artículo. En el caso de la avenida Anacaona, que colinda el Parque Mirador Sur, me he limitado a exponer mi opinión sobre la ampliación de esa vía con vista a su humanización. Lo hice como arquitecto y urbanista, respondiendo a preguntas de la periodista Ángela Peña; y no como funcionario público”, dice la misiva enviada por el funcionario a este diario.

Y agregó: “Debo decir, que, por mi condición de profesional de la arquitectura, desarrollador de importantes proyectos en la capital dominicana y otros puntos del país, sostengo un caudal de ideas e inquietudes, que entiendo podrían ser soluciones factibles a la situación difícil del tránsito en Santo Domingo, de la que se quejan a diario muchos ciudadanos”.

Externó que sus opiniones las hace sin otro interés que no sea el de aportar al debate civilizado y decente de un asunto que atañe y que debe preocupar a todos, pretendiendo alcanzar una ciudad amigable.

En cuanto a la Isla Artificial frente al Malecón de Santo Domingo, megaproyecto presentado hace más de 14 años, afirmó que ese proyecto no fue presentado por él, sino por un grupo de empresarios dominicanos y por el arquitecto español Ricardo Bofill, con la colaboración del arquitecto dominicano Pedro José Borrell, pero que en el año 2004, el presidente Leonel Fernández lo consideró viable y le designó, en su condición de secretario de Estado sin cartera, para que fuera el facilitador de las aprobaciones oficiales del Gobierno dominicano ante Ios proponentes de la iniciativa.