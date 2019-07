$!“Educación debe explicar el artículo 1, literal d, sobre política de género”

Ley de Educación 66-97 necesita ser modificada

“La Ley General de Educación, 66-97, es una ley vieja que necesita ser modificada, por el hecho de que esta no excluye a algunos colegios privados de pagar impuestos como se piensa. Esta lo que dice es que las instituciones educativas (sin hacer referencia a si son públicas o privadas) pueden importar materiales educativos sin pagar aranceles e Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)”, explica Antón Tejeda, presidente de AINEP. No obstante esto, expresa que esos beneficios no están funcionando y nunca han funcionado. “Si uno hace una importación y somete una exoneración al Ministerio de Hacienda o a la Dirección General de Aduanas (DGA) o la institución que sea, se toma tanto tiempo que sale más caro el almacenaje en el muelle que pagar el impuesto”, lamentó el ejecutivo de los centros educativos privados.

“Entendemos que viabilizar este tipo de trámites, sería una de las cosas que podría ayudar a este sector, porque a veces no se entiende que muchos colegios son instituciones sin fines de lucro, como es el caso del Colegio Babeque; pero hay una gran mayoría que son sociedad de responsabilidad limitada (SRL) que pagan ITBIS, pagan ISR, pagan seguridad social y otras cargas impositivas”, aclaró