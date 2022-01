Suplidores denuncian Inabie y DGCP se niegan a enfrentar ilegalidad en licitación

Los suplidores denuncian que las autoridades juegan al olvido, para no resolver ilegalidad de llicitación. ( Fuente externa. )

Los suplidores del almuerzo escolar denunciaron que las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) decidieron no enfrentar la ilegalidad de la licitación 0009, en que fueron habilitadas empresas que no cumplían con el pliego de condiciones.

Deploraron que se haya rechazado la propuesta de anulación, revisión y modificación del Acto de Adjudicación de la licitación 0009 del Almuerzo Escolar, que es el único instrumento legal para resolver el problema creado sin la necesidad de suspensión del servicio y distribución de las raciones alimenticias.

“En cambio, decidieron mantener la ilegalidad del proceso y de los contratos amañados, en perjuicio de 1,003 Mipymes tradicionales y nuevos emprendedores, excluidas de manera irregular, en franca violación a la ley 340-06”, expresó Elizabeth Beriguete, consultora de Mipymes.

Denunció que tanto el Inabie como la Dirección General e Contrataciones Públicas (DGCP) se han negado a enfrentar el problema desde la raíz y no tienen interés en revertir el daño causado, reconocido por el Ministerio de Educación y que dio al traste con la cancelación de Cecilio Rodríguez como director de la institución.

Refirió que en la licitación fueron afectados 1,003 oferentes Mipymes, entre descalificados, previamente calificados; duplicidad de adjudicaciones en un mismo centro y habilitados sin adjudicaciones. Más una gran cantidad de adjudicados con pocas raciones y/o a distancias no recomendadas por asuntos sanitarios.

“Sugerimos al presidente Luis Abinader designar una comisión de alto nivel, lo más pronto posible para que asuman con la responsabilidad que amerita ese problema. Debido a que tanto el propio Inabie como la DGCP, están teniendo un manejo tímido e improvisado. La lucha habrá sido en vano, si los que lucharon quiebran y los corruptos permanecen”, agregó.

Beriguete dijo que en el INABIE solo reclama a los suplidores que paren las impugnaciones, los nuevos sometimientos a la justicia, piquetes y las denuncias y sometimientos en los organismos internacionales.

“Por último, es mentira que los micro, pequeños y medianos empresarios suplidores del Almuerzo Escolar pueden esperar la próxima licitación que entrará en acción en septiembre, quienes por su incapacidad económica y de logística desde ya están desmantelando sus cocinas y quebrando”.

No dan respuesta

Adriana Méndez tenía seis años supliendo el almuerzo escolar y participó en la licitación para continuar prestando el servicio en el nuevo año escolar y resultó adjudicada.

Sin embargo, cuando llegó con el almuerzo al centro educativo, encontró otro suplidor entregando la comida. “La explicación que me dieron es que no soy la dueña de escuela y que a pesar de haber sido adjudicada en la licitación, esa situación no se podía revertir”, explicó Méndez.

El caso de Antony Salas, un emprendedor al que las autoridades del Inabie certificaron y validaron su cocina, lo descalificaron porque alegadamente no depositó la documentación completa en el portal transaccional, lo que dijo es una falsedad.

El Villa González, de donde yo soy, tenemos otros suplidores que tienen mil y dos mil raciones, y que al momento de la adjudicación no tenían cocina y aun así resultaron adjudicados para la distribución del almuerzo escolar y estos casos no han sido investigados”, se quejó.

El Inabie promete transparencia

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha informado a los suplidores afectados por la adjudicación cuestionada del almuerzo escolar, en la gestión pasada, que por razones procedimentales no puede revertir procesos anteriores al margen de lo que estipulan las leyes, en especial la número 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

En un comunicado emitido por la institución, luego de otra protesta realizada por los suplidores afectados, se comprometió a realizar procesos transparentes que conlleven a adjudicaciones con criterios definidos en los pliegos sin ningún tipo de discrecionalidad.

“En ese sentido, el Inabie está centrado en un recomienzo transparente y ético, así como en evitar un caos en la cadena de suministro alimentario a los estudiantes, quienes son nuestra prioridad. No justificamos errores del pasado, pero tampoco apostaremos a crear una crisis a los estudiantes”, expresa el documento.