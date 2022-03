Profesores del Programa de Inglés por Inmersión inician huelga por aumento salarial

Los profesores del Programa de Inglés por Inmersión están en huelga, desde este viernes 11 de marzo y de manera indefinida, en demanda de un aumento salarial de un 30%, incremento que gestiona el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), con el presidente Luis Abinader.

Los maestros del programa, en un comunicado expresan que desde el año 2014 no se les revisan los sueldos. La matrícula de docentes es de 516 y el salario por tanda es de RD$19, 320 pesos.

El ministro Franklin García Fermín asegura que el paro de labores no se justifica puesto que en varias ocasiones se ha reunido con ellos y reconoce que merecen un reajuste salarial.

“Nosotros enviamos una carta al presidente Luis Abinader, el 14 de febrero pasado donde le solicitamos la aprobación para incrementar el objeto 1 (Remuneraciones y Contribuciones), a fin de realizar el reajuste a los docentes del Programa de Inglés por Inmersión, en vista de que es uno de los programas prioritarios del Ministerio”, explicó García Fermín.

Dijo que la solicitud de aprobación para aumentar los salarios busca impedir la migración de estos docentes a centros que continuamente les ofrecen mejores salarios.

“Nosotros necesitamos la autorización de la Dirección de Presupuesto para poder hacer efectivo ese aumento. No es que no tengamos los recursos, ni estemos en contra de la petición, es que hay un procedimiento que se tiene que agotar. Yo no entiendo por qué se han ido a paro cuando nos hemos reunido en varias ocasiones y ellos conocen las gestiones que hacemos para hacer realidad el aumento”, agregó el ministro del Mescyt.

García Fermín aseguró que el paro no es general y que solo estarían afectadas las clases en los recintos de Unicaribe, la Universidad Evangélica en su recinto de Santo Domingo, la UASD en Nagua y Ucateba en Barahona.

Aseguró que en estos casos se habilita el aula virtual con supervisores para que los estudiantes no se atrasen en el programa.