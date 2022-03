En nombramientos de docentes no está ausente la política

José Sánchez, presidente Municipal del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este y exdirector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC), se reunió con decenas de docentes que ganaron una plaza en el Concurso de Oposición docente para adoctrinarlos y juramentarlos en la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, del Partido de gobierno.

Y a pesar de que las autoridades Educativa han insistido en que los nombramientos de los docentes no son políticos, en la reunión, Sánchez afirmó que el concurso fue transparente porque el ministro Roberto Fulcar se puso los pantalones, pues asegura que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, quería boicotear el proceso.

En un audio que llegó a la redacción de Diario Libre, el maestro jubilado y dirigente del PRM denunció que en los anteriores concursos se quemaban la mayoría de los postulantes y los que pasaban lo hacían por motivaciones políticas.

“Recuerden que esa ADP de Eduardo Hidalgo machucó mucho para boicotear el concurso y el ministro tuvo que ponerse los pantalones, porque Eduardo no quería el concurso, para politizarlo y que pasaran solo la gente de él, pero eso no fue así, este ministro de nosotros se paró en dos patas, defendió la transparencia del concurso y hoy ustedes son producto de esa transparencia”, expresó a los maestros.

Le señaló a los docentes que estaban ahí fruto de esa transparencia y que se la debían “a nuestro Presidente, a nuestro ministro y a nuestra corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, que se les grabe ese nombre que ustedes lo van a necesitar mucho y nosotros lo vamos a necesitar a ustedes”.

Refirió Sánchez que en la gestión pasad,a una gente pasaba el concurso y un “desorejado” de un distrito escolar cualquiera asignaba una escuela de manera indiscriminada al docente, sin importar que viviera en Los Mina, lo mandaban a Los Frailes, lo mandaban a San Luis o lo mandaban a "casa el diablo".

“Pero esta corriente, la mía y la de ustedes tenemos lo que se llama un sentido humanitario y, para que ustedes sepan, que a veces lo cogemos suave y pensamos que las cosas nos caen desde el cielo y no es así. No, Dios dice: 'Ayúdate, que yo te ayudaré'. La vida es de intereses: yo te ayudo y tú me ayudas; aquí estamos haciendo algo para que ustedes jamás en la vida lo olviden, pero que sepan también quien canalizó eso”, agregó.

Ubicados cerca de residencia

Les indicó que tomarían sus datos y la dirección, para que en la medida de lo posible fueran asignados, de acuerdo a la necesidad del distrito educativo, lo más próximo a su lugar de residencia y no que los ubiquen en un centro cualquiera.

Sánchez les recordó que dentro de las escuelas existen las corrientes magisteriales y el PRM necesita de ellos como entes profesionales para que el legado de esa corriente no caiga en el vacío.

Resaltó el dirigente del PRM que el docente que tenga un liderazgo debe incursionar en la actividad social, gremial y política y que los jóvenes que tengan ese potencial los van a acoger para desarrollarlos más.

“La vida no te puso en un aula para que te mueras ahí, para que te consumas ahí, no. Yo inicié como muchos de ustedes y no me dejé matar ni de los estudiantes, ni de los padres, ni de los directores. Yo no me dejaba agobiar de papeles como muchos, no, yo tenía monitores para cada aula y los supervisaba”, argumentó.