ADP filial Higüey detalla plan de lucha por aumento sarial y otras reivindicaciones

Presidente suspendido asegura recibió una estocada mortal, pero no la final

Asociación Dominicana de Profesores (ADP) filial Higüey dio a conocer este martes su plan de lucha en demanda de diversas reivindicaciones para el sector educación y un aumento salarial de un 25 %.

El plan de lucha, establecido por el gremio educativo, contempla su inicio desde mañana miércoles, día que solo trabajarán hasta las 12:00 del mediodía en todos los centros educativos del municipio, informó Arley González, secretaria de organización del gremio educativo.

Comentó que a las 10:00 de la mañana todos los centros educativos tienen que poner el himno de la ADP y los docentes deben ir vestidos de azul.

Indicó que los docentes seguirán en los centros, de brazos caídos y cumpliendo su horario, pero que los estudiantes recibirán docencia solo hasta las 12:00 p.m.

"El jueves, se trabajará hasta las 12:00 del día también y, en la tarde, van a organizar las pancartas que van a utilizar el viernes y, además, debemos orientar a los padres de nuevos alumnos, para decirles cuáles son las necesidades que tenemos en los centros", explicó.

Sostuvo que necesitan butacas, conserjes, maestros, arreglar baños, que son necesidades que se quieren maquillar y que ya no aguantan más.

Indicó que tienen que resolver las situaciones de los centros educativos, que están cansados de tener en los centros a los "alumnos amontonados", porque no tienen butacas donde sentarse.

Asimismo, especificó que hay muchos maestros sin escritorios y sin sillas donde sentarse para trabajar como corresponde.

Agregó que el Ministerio de Educación tiene un 4 % del Presupuesto del Estado y eso no lo están mirado dentro de las necesidades que hay en las escuelas.

De igual modo, detalló que no saben dónde y en qué está invirtiendo el 4 %, pero lo único seguro dijo es que no está llegando a los centros como tiene que llegar.

Reveló que el viernes, vestidos de azul, se concentrarán a las 8:30 de la mañana, en el bulevar de Higüey y de allí se dirigirán hasta el Distrito Educativo 12-01.

Por último, la gremialista citó que los centros educativos deben estar abiertos para brindarle el servicio a la comunidad, que no pueden frenar un estudiante que va a la universidad o que va a otro pueblo.

Caso presidente de la ADP filial Higüey

Durante el desarrollo de la asamblea de la ADP, que se estuvo llevando a cabo en el liceo Gerardo Jansen, del municipio Higüey, llegó el actual presidente de la ADP, Felipe Castillo, quien está acusado por la alegada falsificación de un título universitario.

Castillo Arias fue recibido entre abrazos y consignas de "Todo somos Felipe y ADP unida jamás será vencida".

El suspendido docente explicó que del tema del que se le acusa "tendrán pronto todas las informaciones correctas, que él se encarga, junto a las oraciones, en defenderme en los tribunales".

Expuso que no ha sido fácil, pero que está en pie, que no puede negar que ha recibido una estocada mortal, pero que no ha recibido la estocada final.

Cito que él sabía que esa lucha por el derecho de los docentes no iba hacer fácil, ni será fácil.

Dando palmadas fuertes, hasta romper el pedestal en el que estaba, Castillo Arias le pidió a los docentes no detener la lucha y le dijo que deben concentrarse en defender su derecho y "no vamos a permitir el atropello de nadie, por encima de todos tiene que prevaler el derecho de los maestros, por esa causa, no vamos a dar un paso atrás".

"También, les digo, hay que servir, hay que hacer el bien, hay que ser solidario, en este corazón nunca habrá odio, ni rencor, ni venganza, solo sed de justicia, que Dios se encargará de todo", exteriorizó.

Agradeció a los maestros en sentido general, a los dirigentes nacionales, a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los líderes religiosos.