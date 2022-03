Ganadores del concurso de oposición docente reclaman nombramientos en El Seibo

Postulantes que aprobaron el concurso de oposición para docentes reclamaron este jueves frente al Distrito Educativo 12-03 de la provincia El Seibo, que las autoridades educativas hagan un levantamiento y procedan a sus nombramientos.

Con pancartas en manos y vociferando consignas, los maestros aseguraron que “no quieren cuentos y que quieren se haga un levantamiento”.

Dijeron que ya está bueno de jugar con los derechos de los que se han esforzado y se han preparado como docente, para que ahora estén pasando vergüenza por culpa de las autoridades educativas que no han hecho un levantamiento correspondiente.

Aseguraron que hay vacantes suficientes, ya que todavía hay personas que están contratadas en las escuelas, al tiempo que explicaron que en El Seibo, supuestamente hay un total de 84 puestos inicial y solamente se ha nombrado a una parte.

Ely Villa, manifestó que desde el distrito se envió a la regional un levantamiento que no corresponde con las necesidades que hay en los centros educativos de la provincia.

“Aquí hay personas que ganamos el concurso sobre los 80 y 90, pero estamos en el banco de los elegibles con un futuro incierto”, sostuvo.

Ante dicha situación, Betania Severiano, directora del distrito educativo 12-03, dijo a Diario Libre que hay que revisar las plazas que están disponibles. “Lo que pasa es que hay más personas que pasaron el concurso que las vacantes que tenemos”, adujo.

Severino agregó que se estará haciendo un nuevo levantamiento y ver si hay más plazas pendientes, para luego seguir nombrando.

Esteban Castillo, director de la regional de Educación, explicó que los docentes tienen derecho al trabajo, pero lo que ellos alegan es una cosa y la realidad es otra, pues si no hay vacantes disponibles no se puede nombrar.

“Ellos tendrán derecho a nombramientos cuando estén las vacantes disponibles, porque por el hecho de ellos ganar un concurso no hay que nombrarlos a todos. Si de 30 que pasen y solo hay 15 vacantes, sólo se pueden nombrar 15, no a todos y eso es lo que ellos no quieren entender”, citó Castillo.

Alegó que el Ministerio de Educación hizo una auditoría en todas las escuelas para confirmar cuántas son las plazas que hay en términos de docentes y de personal administrativo.