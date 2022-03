Monitores de áreas técnicas amenazan con dejar los politécnicos por bajos salarios

Más de 400 monitores que imparten docencia en el área técnica amenazan con abandonar las aulas porque en Ministerio de Educación no atienden sus reclamos de aumento salarial.

Explican que a pesar de tener una carga igual que un maestro del área académica, entiéndase Lengua española, Sociales, Matemática, su salario es solo de RD$30 mil y tienen que laborar dos tandas corridas.

El cargo de monitor se creó para suplir la demanda de maestros en escuelas, liceos, politécnicos y estancias infantiles en áreas especializadas.

Por temor a represalias no se publicará el nombre de los monitores afectados que refieren que en varias ocasiones se han reunido con el Director del Departamento Técnico Profesional del Minerd, quien solo dice que entiende el caso y no los puede ayudar porque el ministro Roberto Fulcar no le da luz verde para resolver la situación.

“No fue Fulcar que nos nombró pero nosotros no trabajamos por política, sino para formar técnicos en el área de enfermería, contabilidad, turismo, informática y otros. Si nosotros no vamos a trabajar en los politécnicos, entonces los estudiantes solo saldrían bachilleres académicos”, expresaron.

Manifestaron que cuando esos jóvenes salen del área técnica están preparados para insertarse en el campo laboral y dejaron establecido que no quieren paro, ni dejar de dar clases porque los afectados serían los estudiantes que son vulnerables ante esta situación.



“Nos sentimos discriminados, humillados porque un profesional con maestrías y posgrados, con habilitación docente que hicimos para cumplir con los requisitos e impartimos materias especializadas y no se nos quiere pagar un salario digno como a todos los docentes”, recalcaron.

Deploraron que el presidente Luis Abinader y el ministro Fulcar anunciaran “con bombos y platillos” que quieren pasar los liceos a politécnicos, sin tomar en cuenta que detrás de eso hay profesores que tienen años formando técnicos y no los han valorado, ni tomado en cuenta para pagarles un salario digno.

“Si a nosotros no se nos arregla esta situación, vamos a tener que dejarle las áreas técnicas al señor ministro para que el busque los maestros que formen a los estudiantes de los politécnicos, porque estamos cansados de trabajar como obreros”, agregaron.

Se quejaron de que desde el Minerd se les propone nada, ni un concurso para monitores, ni una validación y que donde quiera que acuden de manera pacífica no se les da respuesta.

La ADP no los respalda

Afirmaron los monitores de Politécnicos que nunca han tenido respaldo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), porque supuestamente ve a los docentes técnicos como área de competencia.

“Cuando se pararon las clases en enero, nosotros seguimos trabajando, porque no podemos dejar de dar las clases. Nosotros no somos políticos, la ADP no nos respalda. Somos maestros preparados igual que ellos, pero en áreas técnicas”, concluyeron.