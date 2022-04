Inabie reconoce preocupación de suplidores sobre licitación adelantada

El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, reconoció como legítimas las preocupaciones de los suplidores sobre los procesos adelantados que realiza, pero las considera extemporáneas al asegurar que ha estado conciliando con ese sector lo relativo a las 35 licitaciones para suplir el almuerzo escolar en las escuelas públicas.

Con esto da respuesta a un grupo de suplidores que cuestionan varios puntos del proceso de licitación puesto en marcha para suplir el almuerzo escolar en los años lectivos 2022-2023 y 2023-2024.

De acuerdo al funcionario, los procesos no son excluyentes, pero las Mipymes que no tenga una certificación emitida por el Ministerio de Industria y Comercio no podrán participar de los procesos y eso está establecido en la Ley de Compras y Contrataciones.

Denuncias del pasado proceso sin pruebas Sobre las denuncias del pasado proceso de licitación, el director del Inabie explicó que no han hecho la primera de manera oficial, ni se presentan pruebas. “Tenemos muchas de denuncias, incluyendo de gente que en el proceso pasado pagó dinero, compró cocinas, otros que tenían cocinas que las vendieron, por más pruebas que pido no me las documentan. Y es difícil, las denuncias son muchas lo que no hay es gente que aporten las pruebas, ni sirven de testigo”, manifestó. Entiende que en ese proceso hubo de todo, pero no tiene forma de probarlo porque no le han presentado evidencias. “Lo que si estamos claro es que aquí hubo muchas travesuras, estamos tratando de evitar que eso se repita”, concluyó.

Sobre las demás certificaciones que exige la legislación, como las de Indocal, Proindustria y Proconsumidor, no serán exigidas en estos procesos, sino a partir de 2024 en adelante.

Castro aseguró que se están socializando los pliegos de condiciones con los oferentes, para que el proceso esté revestido de la mayor transparencia y que han sido escuchadas sus preocupaciones sobre las cocinas, los lotes que están ofertando.

Afirmó que esperan la participación de más de 4 mil oferentes en el proceso de licitación, que tendrán que registrarse por la vía digital y aseguró que ninguna institución tiene un proceso tan amplio como el de Inabie, que involucrará RD$21 mil millones.

“Hemos tratado en los pliegos de condiciones poner aspectos bastante claros y competitivos para que nos dé la oportunidad de que el proceso sea quien defina quien califica y quien no, no dejar eso a la discreción de nosotros, pues de ser así se pudiera estar privilegiando a alguien en detrimento de otros”, expresó.

RELACIONADAS El Inabie licitará por adelantado almuerzo escolar hasta el 2024

Dijo que nadie tiene un proceso como el del Inabie, "en las licitaciones de otras instituciones participan 40 o 50 oferentes, nosotros esperamos la participación de alrededor de 4 mil oferentes".

Afina controles con la DGCP

El director del Inabie informó que junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene una aplicación que determina si hay colusión (pactar con un tercero) y así evitar acuerdos entre dos o más competidores para licitar, subir precios, repartirse territorio, lotes y otras situaciones en desmedro del Estado.

“Estamos verificando la lista de accionistas de las empresas, se cruzan los nombres de los accionistas a ver si tienen intereses comunes, para evitar que una persona tenga varias cocinas”, agregó.

Castro dijo, además, que se licita en cada provincia para que los emprendedores de esas comunidades se beneficien y los almuerzos se suplan en esas demarcaciones y no que un suplidor de una provincia gane y lleve el almuerzo a otra distante.