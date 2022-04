Inician entrevistas de postulantes que no pasaron el concurso docente

El Ministerio de Educación inició el pasado jueves un proceso de entrevistas por competencia a los postulantes del Concurso de Oposición Docente que han quedado más cerca del punto de corte, (cerca de los 70 puntos), según las necesidades de plazas vacantes a ser cubiertas.

La puntuación mínima para aprobar el concurso son 70 puntos y la máxima 100 puntos, de acuerdo a las reglas establecidas por el Minerd. En el Concurso aprobaron 29 mil postulantes de los que 10 mil fueron enviados a un banco de elegibles.

En un comunicado del viceministerio de Acreditación y Certificación Docente se explica que estas entrevistas se harán para completar las plazas vacantes en los lugares donde los ganadores del concurso fueron insuficientes.

Esto explica la falta de docentes en los centros educativos públicos en diversas comunidades a nivel nacional, donde los maestros han denunciado un trastorno en para impartir las clases, pues no han sido nombrados los que faltan.

Para este proceso, el Minerd está invitando a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a que le acompañe, por ser parte de la Comisión Nacional de Concurso.

El Ministerio llamará a entrevista, si y sólo si, en un Distrito Educativo la cantidad que pasó la entrevista para inicial, media, secundaria, no alcanza para cubrir las necesidades de ese nivel y de ese Distrito.

Esta decisión ha provocado la protesta de los docentes que fueron seleccionados para el banco de elegibles, pues entienden que deben seleccionar a los que pasaron las pruebas y la entrevista, antes de los que quedaron cerca del punto de corte.

La Orden departamental 06-21 del Ministerio de Educación que reglamentó el concurso de oposición establece que si el número de docentes aprobados, según los puntajes mínimos no fuera suficiente para cubrir las plazas vacantes, se seleccionarán los postulantes que estén más próximos al punto de corte, hasta completar el número adecuado para pasar la entrevista, esta selección debe hacerse luego de ser aplicada la segunda etapa del concurso (entrevista por competencia) a los postulantes que aprobaron satisfactoriamente la primera etapa.

Queja de los elegibles

Para Miguel Sosa no es correcto que llamen a entrevista a lo que están en punto de corte antes que le asignen plazas a los que están en el banco de elegibles, pues esos docentes pasaron sus pruebas y entrevistas.

“Aunque el Ministerio no lo vea así no es el orden correcto. Estén atentos todos porque hasta el que no concursó es posible que lo llamen”, se quejó el docente.

Claudia Puente pregunta al Minerd qué va a pasar con los que están en el banco de elegibles (ella incluida). Hasta cuándo van a jugar con nuestras emociones después de cumplir todos los pasos a seguir, este ha sido el peor proceso que hemos vivido los postulantes a concurso”, dijo Puente.

“Pero yo estoy en banco de elegibles y aún no me toman en cuenta con una calificación en 85 no entiendo porque están convocando a los del punto de corte....ajá me van a marear diciendo que esos son los que hacen falta en algunos distritos pero no es así hay quejas por doquier”, manifestó la maestra Jenifer Rodríguez.