La ADP no volverá a paralizar la docencia, pero mantiene lucha por reivindicaciones

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), no volverá a paralizar la docencia por las demandas de aumento salarial y otras reivindicaciones que exigen al Ministerio de Educación y que están consignadas en el acuerdo firmado el pasado año en presencia del presidente Luis Abinader.

Eduardo Hidalgo adelantó que el próximo martes se reunirá la directiva nacional de la ADP, que integran 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional y 155 presidentes de seccionales y ahí van a evaluar la segunda etapa del plan de movilización y docencia y otras iniciativas innovadoras de lucha, que no incluyen el paro.

“Estamos conectando con el sentir de los maestros y las maestras y de la sociedad en sentido general, a partir del 19 de abril la ADP estará mostrando sus músculos, pero a través de otras acciones innovadoras que no incluyen el abandono de las aulas”, manifestó.

El presidente del sindicato dijo que todavía la ADP no recibe respuesta del presidente Abinader de la carta en que aceptan su disposición a la mediación, en la crisis que los enfrenta con Educación.

“Nosotros estamos dispuestos a acudir a una reunión con el Presidente o con el ministro. La verdad es que es muy triste comunicarle al país hoy (ayer) que no hemos recibido respuesta. Yo sé que el Presidente ha tenido una agenda muy apretada en estos días y sé que le va a sacar su espacio a los más de 130 mil docentes que están organizados en la ADP”, expresó Hidalgo.

Aniversario de la ADP Con motivo del 52 aniversario de la fundación de la ADP, sus directivos depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria y señalaron que el Pacto Educativo es letra muerta para el MINERD, así como el acuerdo firmado el 30 de junio del 2021, donde no solo se consignó el aumento salarial.

Insistió en que siguen abierto al diálogo y una muestra de ello es que han dado un compás de espera para facilitarlo.

“Esperamos no llegar a la paralización, lo que queremos es que se reinicie el diálogo. El ministro tiene más horas paralizando las clases que la ADP, que solo lo hizo dos días, el ministro tiene muchos días que por falta de maestros, personal administrativo, por falta de almuerzo y de condiciones hay grados que no han tenido una hora de clases”, recalcó.

Promotores en el Minerd

El presidente de la ADP denunció que mientras el ministro de Educación, Roberto Fulcar, se niega a sentarse a discutir un aumento salarial para los docentes, está nombrando, desde el pasado mes, cientos de “promotores” con sueldos de 50 mil pesos.

Hidalgo dijo desconocer qué van a promover las personas que están designando en el Minerd, ni cuál es el propósito de esa acción.

“Yo no sé para qué son esos promotores, eso no existe en el organigrama del Ministerio de Educación, eso es una figura nueva. Cada ministro viene siempre con algo nuevo, este viene con promotores. ¿Promover qué? Yo no sé”, dijo el dirigente gremial.

Ante estos nombramiento se cuestionó para qué sirven entonces los técnicos distritales, regionales y nacionales del Ministerio de Educación.

4% para promover aspiraciones

Hidalgo aseguró que la calidad educativa será una realidad cuando el 4 % esté destinado a crear las condiciones de aprendizaje en la escuela y no a crear estructuras de poder para las futuras aspiraciones presidenciales del ministro de turno.

Dijo que tendremos educación de calidad cuando la agenda del ministro y de los funcionarios que le acompañan se la de una educación de calidad para todos y todas.

“Han sido muchos los obstáculos y adversidades que hemos tenido que enfrentar para evitar que las escuelas se llenen de militantes políticos de los partidos que alcanzan el poder, quienes no descansan en sus afanes de apropiarse de la nómina de Educación como botín de guerra”, concluyó el presidente de la ADP.