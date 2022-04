La aplicación de las pruebas nacionales genera incertidumbre en estudiantes

El dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, Sixto Gabín, considera que no es prudente que se apliquen las prueba nacionales, por las condiciones en que se han desarrollado los años escolares impactados por la pandemia y cuando las autoridades de Educación no han evaluado aún el año escolar en pandemia.

Entiende que el Ministerio de Educación debería ratificar la decisión del Consejo Nacional de Educación con el año anterior que anuló las pruebas nacionales por ese momento.

“Nos parece que debe ser así porque el Ministerio de Educación ni siquiera ha hecho una evaluación del año escolar en pandemia, entonces si no lo ha evaluado para determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y cuánto se avanzó en contenido y todo lo quedó en retraso, entonces no es conveniente aplicar las pruebas nacionales”, explicó Gabín.

Dijo que en las dos pasadas ocasiones en que fueron suspendidas las pruebas nacionales, el Consejo Nacional Educación asumió una modalidad de evaluación mínima y se hizo un diagnóstico de cuánto se había avanzado.

"Nos parece que debemos volver a ese diagnóstico y entonces proceder a una evaluación a partir de la realidad que arroje ese análisis que puede hacerse en un par de días porque la escuela está ahí, los docentes están ahí y los estudiantes también".

Manifestó además que el Minerd debe hacer avanzar los procesos de nombramientos de los docentes que faltan en los centros educativos, del personal administrativo y de atender las escuelas y los procesos técnicos pedagógico que están llamados a fortalecer el currículo y los contenidos.

La ADP evaluará el llamado a pruebas nacionales

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo dijo que el gremio va a discutir el tema y refirió que en medio de la pandemia, hicieron una propuesta a las autoridades de Educación.

“Nosotros vamos a fijar una posición con respecto a las pruebas nacionales, pues hay un llamado de los estudiantes a que no se den, pues hay secciones que no han tenido docencia, no por los maestros, sino por falta del cumplimiento de la responsabilidad del ministro de Educación”, explicó.

Crece movimiento de estudiantes contra prueba

Crece el rechazo de los estudiantes a que el Ministerio de Educación aplique las pruebas nacionales en este año escolar, luego de dos periodos lectivos sin impartirlas.

Los estudiantes alegan que no se sienten preparados para tomar las pruebas nacionales, debido a que el año pasado perdieron muchas clases y que con la educación virtual no lograron el propósito de aprender las clases de manera correcta.

Más de 18 mil personas, la mayoría estudiantes del sistema educativo público, han firmado un documento digital, en el que solicitan que no se lleven a cabo las pruebas nacionales 2022 en República Dominicana, pues asegura que no están preparados debido a lo que vivieron durante la pandemia.

“El fin de este comunicado es dar a conocer las pequeña propuesta que tenemos un grupo de jóvenes estudiantes los cuales entendemos que no estamos preparados para coger 'PRUEBAS NACIONALES', ya que somos una generación la cual duró un año y medio con clases virtuales, para que a fin de año nos vengan con esa prueba donde no estamos preparados”, expresa el documento que circula en las redes sociales y los correos electrónicos.

Calendario de las pruebas

De acuerdo al Calendario de la Dirección de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación, la aplicación de las Pruebas Nacionales del Tercer Ciclo de Educación Básica de Adultos (la convocatoria general), será para los días el 16, 17, y el 23, 24 de julio.

Para el nivel Medio y Secundario, la primera convocatoria está pautada del 12 al 15 de julio. El martes 12 serán los exámenes de Lengua Española, el miércoles 13 las de Matemática, el jueves 14 Ciencias Sociales y el viernes 15 las Ciencias de la Naturaleza.