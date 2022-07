Calidad educativa ha quedado rezagada luego de acuerdos ADP-Minerd

De los últimos dos acuerdos firmados por el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores solo se han cumplido los temas relativos a la mejoría de las condiciones laborales de los docentes y los demás temas pactados, como la calidad educativa, han quedado rezagados y sin los resultados esperados.

En los dos acuerdos firmados en el 2020 y el 2021, con ministros de gobiernos diferentes, la ADP se ha comprometido a garantizar un clima de armonía y paz en el sistema educativo y el primero de estos iba más allá y contemplaba que la ADP no interferiría en los asuntos propiamente administrativos de esas instancias, y por igual las instituciones del Minerd tampoco lo harán en los asuntos internos de estructuras locales de la ADP.

El 30 de enero de 2020 el Minerd, dirigido por Antonio Peña Mirabal y la ADP presidida por Xiomara Guante firmaban un pacto dirigido a “mejorar la calidad de la educación de manera integral y con un concepto inclusivo e igualdad”.

Definido como un “acuerdo histórico” que abordaría aspectos pendientes de solución durante años, abordaba 9 ejes clave para el desarrollo de la educación y su principal actor, los estudiantes, como son la calidad educativa, Ordenanza y Ordenes Departamentales, mantenimiento e infraestructura escolar, dignificación docente, concurso de oposición complementario, seguridad social (Semma e Inabima), tribunal de la carrera docente, temas pendientes de acuerdo y compromisos mutuos.

Se destacaba que la sociedad dominicana no podía seguir con los parámetros e indicadores de calidad en materia educativa, que se hacía urgente empezar a mover la aguja de la calidad y que se necesitan maestros comprometidos con esa gran tarea, en beneficio de la comunidad educativa.

Compromisos que esperan

Uno de los compromisos que se asumió fue impulsar acciones tendentes a mejorar el estado actual de la educación, a través de un programa de formación y actualización continua de los docentes, tomando como base los resultados de la Evaluación de Desempeño Docente del 2017 y las conclusiones de la Comisión de Calidad Educativa.

Y aunque se pudiera pensar que dos años son poco tiempo para un programa tan amplio y hubo un cambio de gobierno, no se ven indicios para su materialización.

La evaluación de desempeño docente arrojó que el 73.2% de los maestros del sistema educativo dominicano mostraban un desempeño básico o insatisfactorio en las aulas.

En base a esos resultados se recomendaba diseñar y desarrollar un curso sobre la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que un panel de expertos y de profesores destacados dotara al resto de los docentes de las herramientas para mejorar sus destrezas en esta competencia profesional.

Sobre este punto es poco lo que se ha avanzado y si bien es cierto que la pandemia del COVID-19 trastornó todos los planes de las instituciones educativas, no es menos cierto que no se conocen los resultados de los proyectos encaminados en esta dirección.

Cabe destacar que los programas de becas para especializaciones y postgrados a través del Instituto Nacional de Formación Magisterial (INAFOCAM) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), que se citaron en el acuerdo se siguen desarrollando, sin cambio alguno.

Llenar de contenidos la tanda extendida, punto que también fue pactado por el Minerd y el gremio que agrupa a los maestros, está todavía pendiente, pues las autoridades del pasado gobierno no lograron concretar ningún plan y en la gestión actual, pese a que al inicio del año escolar se anunció este espacio de tiempo sería llenado con actividades formativas en diversas áreas, no es menos cierto que esto no se ha cumplido en todo el sistema educativo.

El pago de las licencias pre-post natal y enfermedades comunes se ha cumplido a medias también, pues se han pagado las generadas en la gestión de Roberto Fulcar, unos 45 millones de pesos. Todavía las autoridades adeudan por este concepto unos RD$400 millones a profesoras que tomaron licencia por maternidad en las gestiones de Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret y Antonio Peña Mirabal.

Tampoco se han puesto en funcionamiento las cocinas y comedores en los centros de Jornada Escolar Extendida y el almuerzo escolar los siguen sirviendo empresas contratadas por el Minerd, ni el Tribunal de la Carrera Docente.

Inversión no se traduce en calidad Es mucho lo que se ha escrito sobre la calidad educativa, pero se ha avanzado poco para lograr que la República Dominicana salga de los últimos lugares de las mediciones internacionales que se hacen periódicamente sobre este punto. La educación del país sigue en crisis, a pesar de que desde el año 2013 se han invertido unos 22 mil millones de dólares, luego de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto y se ha mejorado la condición del docente, la infraestructura escolar, se entrega desayuno y almuerzo escolar. Además de dispositivos electrónicos, libros de texto, impresos y digitales, mochilas, uniformes, pero el desempeño de los estudiantes no registra mejoría.

Aspectos que se cumplieron

La distorsión salarial existente entre docentes de Básica y de Media, fue corregida y ahora los maestros tienen igual salario. El proceso para igualar los salarios se inició en el 2020 y favoreció a unos 69 mil maestros y las maestras de los niveles de Básica o Primaria.

También se hizo efectiva la revisión y posterior aplicación de un aumento salarial para todos los pensionados y jubilados del periodo comprendido del 2006-2014 a través del programa especial de pensión y jubilación para el personal docente que gestiona el INABIMA”.

El acuerdo de 2021

Con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro Roberto Fulcar y Xiomara Guante, titular de la ADP en ese periodo, se firmó un nuevo pacto, que fue una reedición del anterior y que incluía, igualmente, la calidad educativa, ordenanzas y órdenes departamentales, mantenimiento e infraestructura escolar, dignificación docente, concurso de oposición docente, seguridad social (SEMMA e INABIMA), tribunal de la carrera docente y compromisos mutuos.

De este convenio se dijo también que era “histórico”, pero es poco lo que se ha implementado, salvo el aumento salarial de un 10% a los docentes, luego de una jornada de lucha realizada por el gremio que agrupa a los maestros.