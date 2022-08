Supuesto autor de libros que compró el Minerd dice: “no sé de qué me hablan”

El nombre Primitivo Santos figura como uno de los dos socios que conforman School Teams, S.R.L., una empresa que aparece como autora de varios de los libros digitales que compró el Ministerio de Educación (Minerd) para el año escolar 2022-2023.

Al contactarle vía telefónica y preguntarle de su empresa, el hombre comenta, en tono molesto, que no sabe de qué le están hablando. Luego recalca, en igual tono, que no sabe de empresa ni de libros.

El pasado 2 de junio de este 2022, el Ministerio de Educación adjudicó a 10 empresas más de 1,800 millones en compra de libros digitales, cuya adquisición se hizo mediante el “proceso de excepción por exclusividad MINERD-CCC-PEEX-2022-0003 para la adquisición de libros de textos, formato digital, para el nivel segundaria, año escolar 2022-2023”.

Tres de las que resultaron ganadoras presentaron a School Teams como autor de los libros, específicamente en las áreas de Lengua Española, Ciencias Sociales y Educación Física.

Esta empresa fue registrada en 2015 en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y, según certificación del organismo, tuvo su última asamblea en marzo de 2021.

Según dicha certificación, sus socios son Amalfi Beatriz Ureña y Primitivo Santos.

Empleado

De acuerdo a los datos de su cédula de identidad, cuyo número registra en los documentos oficiales de School Teams, Primitivo Santos es un señor de 76 años que declara ser chofer de oficio.

Aunque al principio de la llamada llegó a comentar que no tiene empresas y que incluso, durante la pandemia (del COVID-19) se inscribió para una ayuda que nunca le dieron, se torna incómodo cuando se le insiste que sus datos figuran en el registro mercantil de School Teams.

“Yo no conozco ninguna empresa, no sé de qué me está hablando”, dice. Luego, en tono de resabio, expresa que no le interesa el tema, “porque no sé de lo que me está hablando, no sé de eso”, y cuelga el teléfono.

Sin embargo, luego envía a un abogado con un documento en manos en el que dice que, aunque estuvo en School Teams, salió de ella desde febrero pasado.

No obstante, su firma figura en documentos oficiales de la licitación antes referida, con cartas de mayo pasado en las que autoriza a tres empresas a representarlos ante el Ministerio de Educación como autores de libros.

El abogado, que prefiere no ser citado con su nombre, se pone en contacto con este medio y promete que vendrá junto a su representado a una entrevista, a la que llegó solo en la fecha acordada.

Con la advertencia de que no dará declaraciones, porque tampoco sabe de la compañía, aporta copias de un documento con membrete de School Teams SRL con la nómina de socios al 3 de febrero, según la cual, Primitivo Santos tiene 49 de las 100 cuotas de la empresa, mientras el otro socio, Amalfi Báez Ureña, tiene 51. El costo de las cuotas es de 1,000 pesos.

Luego, en el documento se detalla el acta de la que sería la última asamblea general extraordinaria, realizada en la misma fecha (3 de febrero, pese a que la certificación de la Cámara de Comercio dice que fue en marzo del año pasado), en la que Santos cede sus cuotas al señor Alfredo Zapata Javier.

Conforme el documento de identificación, Zapata Javier tiene 62 años de edad y declaró ser herrero al momento de hacer el registro civil.

School Teams registra su ubicación la calle Juan Erazo, #10, en el capitalino sector Villa Juana, pero al hacer un recorrido a lo largo de la vía no se detectó ninguna señal o letrero que la indicara. La ubicación exacta se dificulta debido a la falta de continuidad en los números de las edificaciones y, donde se presume iría el número 10, solo se observan otros tipos de negocios.

Contacto School Teams

Diario Libre llamó al número de contacto que se ofreció al momento de hacer el registro mercantil. Al preguntar por Primitivo Santos, la persona al otro lado de la línea dijo no saber de quien se trataba.

A la siguiente pregunta de sí era esa la empresa School Teams, respondió que sí, pero luego aclaró que en realidad sabe de esa empresa, pero que no trabaja ahí, que no tiene nada que ver con ellos.

“No sé por qué aparece este número ahí, si es un número personal”, exclamó.

Al llamar al otro número de teléfono que aparece en el membrete de las cartas remitidas por School Teams al Ministerio de Educación, las llamadas no son respondidas, pero la contestadora automática anuncia que se trata del buzón de mensaje de Amalfi Ureña, la otra socia de la empresa.

Ante la insistencia con Primitivo Santos, su abogado comenta que ya el señor no tiene nada que decir sobre el tema, que contacte a los socios actuales, pero se compromete a convencerlo para que hable con Diario Libre. Aún se espera su respuesta.

La participación de School Teams en las licitaciones del Minerd

Durante el “proceso de excepción por exclusividad Minerd-CCC-PEEX-2022-0003 para la adquisición de libros de textos, formato digital, para el nivel secundaria, año escolar 2022-2023”, el Minerd adjudicó a diez empresas la compra de dichos libros.

Al menos tres de esas empresas presentaron como autor de los libros que entregarían al Estado a School Teams, cuya conformación societaria queda en entredicho, por la dificultad de ubicarla en los contactos que ofrece en los registros oficiales.

Las ganadoras de la licitación del Minerd fueron Cocolo Editorial, Editora Cosme Peña, CA-Mart Soluciones, Editorial Santillana, Ediciones Salomé, Editorial Actualidad Escolar 2000, Ediciones Unidas del Caribe, SM. S.A., Susaeta Ediciones y Casa Duarte.

Entre todas suman RD$1,800 millones en compra de libros, según el acta de adjudicación que publica el Minerd en su página.

Del grupo, Cocolo Editorial presentó una comunicación el pasado 9 de mayo, en la que School Teams le autoriza a representar con carácter de exclusividad ante el Ministerio, los libros de Lengua Española, desde el 1 al 6 de Secundaria, según documentos suministrados a este diario.

A Cocolo Editorial le fue adjudicado un monto de 168.9 millones de pesos, por un total de 388,331 libros de Lengua Española, del primero al tercer grado del primer ciclo de Secundaria.

También Ediciones Unidas del Caribe presentó comunicación, con la misma fecha, en la que School Teams le autoriza a que le represente ante el Ministerio con carácter de exclusividad, en los libros de Secundaria de Educación Física, del 1 al 6.

A esta empresa le adjudicaron 178.6 millones de pesos en libros de las materias antes referidas, entre primero y tercer grado.

Las tres comunicaciones aparecen con la firma de Primitivo Santos como gerente de la empresa. Esta misma persona figura como autor de los libros en las certificaciones de la Oficina de Derechos de Autor.

La otra que fue autorizada por School Teams para que le represente ante el Ministerio fue CA-Mart Soluciones, pero esta vez en las materias de Ciencias Sociales. La empresa fue adjudicada con 166.9 millones de pesos para suplir libros en esa materia, conforme el acta de adjudicación que cuelga el Ministerio de Educación en su página web.

La relación de esas empresas con School Teams también se observa en la ordenanza 01-2022 que aparece en la página del Minerd y que aprueba la bibliografía de libros digitales del nivel secundario para el año escolar 2021-2022.

Allí figuran CA-Mart Soluciones y la referencia de autor del material es School Teams, lo mismo que Cocolo Editorial y Ediciones Unidas del Caribe.

No solo libros Pero esa no es la única vinculación de School Teams con el Estado dominicano. La empresa ha participado en distintos tipos de licitaciones públicas de diversas dependencias y diversos objetivos, aunque no siempre resulta ganadora. En 2019 participó en una licitación del Ministerio de Salud Pública para la adquisición de productos para la prevención y control del dengue; en 2017 participó de un proceso del Poder Judicial como oferente de resmas de papel; en 2020 presentaron una cotización a la Junta Central Electoral, bajo firma de Primitivo Santos, para la impresión de mascarillas, gel antibacterial y alcohol. En el registro mercantil de School Teams, su actividad comercial es la exportación, importación, servicio y comercio. Del registro, resalta su objeto social, tan amplio que, enunciar una actividad tras otra llenaría más de una página de un cuaderno, desde asesoría fiscal y contabilidad financiera, administración de condominios, publicación de libros, materiales y aditivos para combustibles, más un largo etcétera.