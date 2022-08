"Niños deben de ser inscritos en las escuelas sin importar si son haitianos o no", asegura Andrés Navarro

El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y ex ministro de Educación, Andrés Navarro, aseguró que no se debe negar la inscripción en las escuelas a niños haitianos hasta que la República Dominicana no tenga una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y de la soberanía nacional.



"La política que nosotros asumimos fue, garantizar la inscripción de todos los niños que estuvieran en el territorio nacional, sin preguntar el estatus, y eso lo asumimos como gobierno", dijo el ex funcionario.

Entrevistado en el programa ‘Más Cerca’, que se transmite por La Rocka 91.7 FM y Youtube, bajo la conducción de Anibelca Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza y Vicente Bengoa, dijo también que tanto la educación, como el sistema de salud son dos sectores sensibles en cualquier población, y que estos siempre tendrán un pasivo que cargar.

"Mientras no haya una política migratoria rigurosa…garante de la soberanía nacional y respetuosa de los derechos humanos entonces el sistema educativo y el sistema de salud que son los dos servicios más sensibles en cualquier tipo de población, siempre estará estresado", sostuvo Navarro.

En esa dirección señaló que el sistema migratorio es quien debe de resolver y tener control de la frontera, para evitar la migración ilegal, debido a que esta situación latente en el sector salud y educación no se puede resolver sin su intervención.

Añadió que a falta de aulas en las escuelas, es razonable el alquiler de viviendas, como una medida transitoria en comunidades donde escasean.