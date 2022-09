Diputados posponen reunión de la comisión especial de Presupuesto

Momentos en que diversos sectores se han expresado en contra de la posibilidad de que desde el Gobierno se les quiten 4,250,412,667 pesos al presupuesto del Ministerio de Educación, la comisión especial a cargo del estudio del proyecto del presupuesto complementario en la Cámara de Diputados, informó este miércoles la suspensión de su reunión pautada para las 3:00 p.m.

El presidente de la comisión especial de Presupuesto, Frank Paulino, explicó que la suspensión de la reunión se debió a "solicitud de varios diputados" para poder estudiar la pieza.

"Varios diputados se acercaron a mi demandando mayor tiempo para analizar la pieza de la modificación a la Ley del Presupuesto del 2022, producto de eso simplemente convocamos para mañana jueves a las 2:00 p.m., y de ahí la comisión encargada para el estudio de este proyecto de ley nos reuniremos y llegaremos a los planteamientos y acuerdos establecidos", explicó Paulino.

Asimismo, el congresista dijo desconocer los acuerdos a los que se llegaron en la reunión realizada en la noche de ayer martes que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña, y los ministros de Educación, Ángel Hernández; de Presupuesto, José Rijo Presbot, y de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, con 25 organizaciones que fueron invitadas.

"Yo no he tenido ninguna información del Gobierno. Hasta esta hora que son prácticamente las 11:00 a.m., no tengo ninguna información de eso, solamente la solicitud que me hicieron algunos diputados para postergar para el día de mañana en vista de que están estudiando el proyecto de ley", dijo Paulino.

Aseguró que la comisión es soberana de tomar cualquier decisión dentro de los temas que están establecidos en el proyecto depositado a finales de agosto por el Poder Ejecutivo.

El presidente de la comisión dijo que hasta el momento no tiene contemplando invitar nueva vez a los representantes del gobierno en materia económica.

Durante la reunión de este pasado martes, el Gobierno se comprometió a no tocar el dinero si el grupo de organizaciones no gubernamentales con las que se llevó a cabo la reunión presentan proyectos educativos para invertir el dinero.

Legisladores de oposición dicen deben retirar el proyecto

Diputados de las diversas bancadas señalaron que desde el Gobierno se debe evaluar con detenimiento la posibilidad de reducir el presupuesto a Educación.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, indicó que "llama mucho la atención" que sean las organizaciones sociales que planifiquen "la inversión que se hará en Educación".

Sánchez, indicó que el PLD solicitó retirar el proyecto del presupuesto complementario sobre la base de que el mismo pretendía que una partida del Ministerio de Educación fuera disminuida "lo cual viola la Constitución de la República".

"La salida más inteligente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Poder Ejecutivo es retirarla por asuntos de violación constitucional además, que para requerir todo esto de la modificación, si fuera el caso se obviara la parte constitucional porque este es un proyecto de ley orgánica que afecta los derechos fundamentales y por tanto no tenía la viabilidad que esto pudiera forjarse en el hemiciclo", señaló Sánchez.

Catalogó cómo una "inobservancia" del Poder Ejecutivo depositar el proyecto de ley con la reducción a Educación.

Mientras que la diputada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fior Daliza Peguero, indicó que "confiará" una vez más en que el Gobierno escuchará a los dominicanos y retirará la reducción del presupuesto al Ministerio de Educación.

"Todos sabemos que el desarrollo de un país va a depender de la educación de sus habitantes y yo entiendo que la señal que dio hoy la comisión que está estudiando tan importante proyecto de pedir una prórroga es porque van a llegar a un acuerdo, es porque este Congreso está comprometido con el país y vamos a seguir defendiendo el presupuesto de Educación", manifestó la diputada del PRD.

Sería mañana a las 2:00 p.m., cuando la comisión que está compuesta por 18 diputados se reúnan nueva vez y estudien la iniciativa.