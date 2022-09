Diputados que visitaron al ministro de Educación no cumplieron procedimientos

La agenda de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados que contiene la visita al ministro de Educación en su despacho fue colgada en el portal del órgano legislativo este jueves 29 de septiembre, nueve días después de que acudieran a realizar la entrevista al funcionario.

En el sitio web de comisiones se evidencia que la colocación de la agenda de la comisión fue impresa a las 5:10 de la tarde del 28 de septiembre.

La carta enviada al ministro para notificarle la reunión fue enviada el 8 de septiembre, fecha en la que la comisión no se había reunido, pues la única reunión registrada es la del 12 de septiembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/30/texto-carta-66043a31.jpeg

Las comisiones no pueden sesionar sin el quórum establecido y por lo menos ocho de los 15 miembros debieron acudir a la reunión, para conseguirlo.

Cuatro de 15 integrantes de la Comisión acudieron al despacho del ministro Ángel Hernández, el martes 20 de septiembre, día en el que habían sido suspendidas todas las labores legislativas por los efectos causados por el huracán Fiona.

Norberto Ortiz de la Cruz, del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión, Dorina Rodríguez, también del PRM y las diputadas del Partido de la Liberación Dominicana Rudy María Méndez e Ydenia Doné acudieron al Minerd, donde se registró un incidente con su titular.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/29/texto-whatsapp-image-2022-09-29-at-24629-pm-f1fe6cae.jpeg La agenda de la Comisión de Educación correspondiente al día 20 fue colgada en la página web de la Cámara de Diputados ayer jueves. (FUENTE EXTERNA.)

Los diputados alegaron que realizaron la visita amparados en el artículo 94 de la Constitución de la República que regula las invitaciones a las cámaras. “Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas”.

De hecho, este artículo no se refiere a una visita al despacho de los funcionarios, sino a una invitación a las Cámaras.

En ese orden, el diputado Tobías Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Comisión de Educación reveló que el día del incidente lo llamaron una hora antes de la reunión, que dijo desconocía.

Explicó que es reglamentario, que para hacer una visita a un ministro o hacer un descenso, un diputado debe solicitarlo bajo una problemática o la investigación de un caso; lo segundo es que debe aprobarlo la comisión por mayoría. Aunque es miembro de la comisión, desconoce si la visita al ministro Ángel Hernández fue aprobada, pues forma parte de muchas comisiones y a veces no puede participar de todas las reuniones.

“Yo incluso le pregunté a la secretaria que me convocó (el día el incidente), que si había trabajo porque yo había visto una nota donde indicaba que no había comisiones y que son de las cosas que me sorprenden y que me sorprendió también el video”, dijo Crespo.

El legislador recalcó que por lo general las visitas de los funcionarios se dan en el Congreso, pues esa ha sido la tradición.

“El día que me llamaron lo vi raro, porque fue la pasada semana y me llamaron una hora antes. Yo no lo sabía, no sabía los temas y por ende no acudí. Lo que raro fue que ese día el presidente de la Cámara, cómo estaba Fiona y había desbastado, afectado la provincia, había suspendido la sesión del miércoles y era martes, y entonces había indicado que todos los diputados se fueran a sus provincias a dar soporte, en su nivel de representación, con las autoridades a las provincias afectadas, lo que implicaba que no iba a haber tampoco trabajo de comisión ni sesiones”, explicó.

https://resources.diariolibre.com/docs/2022/09/29/printagendadiaria_20092022_comisiones_1664484776875.pdf Se registra la impresión de la agenda la tarde del miércoles 28 a las 5:10 de la tarde. https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/29/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-correo-electronico-97ede63e.jpeg

Reuniones de la Comisión

Las comisiones permanentes de los órganos legislativos presentan sus agendas de trabajo con antelación y se publican en sitio web de cada Cámara.

De acuerdo a la web de la Cámara de Diputados, luego del inicio de la segunda legislatura ordinaria de 2022, el 16 de agosto, la Comisión de Educación no se reunió en el mes de agosto.

La primera reunión que se registra fue el lunes 12 de septiembre para “coordinar la agenda de trabajo de la Comisión para la Segunda Legislatura”.

La otra reunión listada en el sistema fue es una que estaba pautada para el lunes 19 de septiembre, día en que el país fue afectado por el huracán Fiona, encuentro que fue suspendido porque fue declarado como no laborable por el Poder Ejecutivo.

En la agenda de los comisionados estaba recibir al senador Ramón Antonio Pimentel Gómez y discutir varias iniciativas.

La visita al ministro no estuvo en ninguna de las agendas de la comisión, que debió aprobar por mayoría este punto para que pudiera realizarse.

¿Quiénes integran la comisión de Educación?

La comisión la preside Norberto Ortiz de la Cruz, Rudy María Méndez es la vicepresidenta y Aida Nilsa López Reyna de Ceballos es la secretaria. Los demás miembros son Francisco Javier Paulino, Servia Augusta Familia, Eduviges María Bautista, Julito Fulcar Encarnación, Melvin Alexis Lara, Dorina Rodríguez Salazar, Ydenia Doñé Tiburcio, Eduardo Hidalgo, María Suárez Alcalá, Juan Suazo Marte, Rafael Tobías Crespo y Pedro Tomás Botello.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/29/tabla-whatsapp-image-2022-09-29-at-45848-pm-63ad9841.jpeg Integrantes de la Comisión de Educación. (FUENTE EXTERNA.)

Reunión extraordinaria

Este jueves la Comisión de Educación se reunió, de manera extraordinaria, para discutir la situación y presentar un informe al pleno de la Cámara de Diputados en la próxima sesión. El presidente de la comisión afirmó que existe un matrimonio sin divorcio entre ellos y el Ministerio de Educación.

“No es una cosa tan grande como lo ponen. Esa reunión se va a dar, sea allá o sea aquí y todo va a salir bien”, aseguró el legislador.