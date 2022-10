Más de 400 niños no están recibiendo desayuno escolar en El Seibo

La directora del Centro Educativo La Higuera, en la provincia de El Seibo, denunció este lunes que al menos 460 estudiantes de ese recinto no están recibiendo el desayuno ni la merienda escolar.



Diana Zapata dijo que desde que se inició el año escolar los estudiantes del centro educativo no reciben los alimentos correspondientes, pese a los reportes elevados ante las autoridades.

“Hoy fue que vinieron a enviarnos un pan vacío, desde el inicio del año escolar. Y son dos tandas las que tenemos sin desayuno ni merienda y necesitamos que el ministro de Educación se entere de esta situación”, manifestó Zapata.

Explicó que las autoridades del distrito educativo solo les informaron que se debe esperar a que lleguen las datas de Compras y Contrataciones para poder certificar a los proveedores de los centros que son los llamados a suplir.

Mientras que, Betania Severino, director del distrito educativo 12-03, en la provincia de El Seibo, aseguró que todavía los proveedores no han firmado la certificación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

“Si ellos no firman, no pueden llevar los alimentos a los centros educativos porque entonces no se le paga y eso es lo que pasa con el Centro Educativo de La Higuera, estamos esperando al suplidor para que venga a firmar”, indicó Severino.

Sostuvo que los proveedores se están integrando poco a poco y que cada semana están enviando un lote del desayuno escolar para los centros educativos.

“Eso no solo está sucediendo con ese centro educativo, es con todos que estamos a la espera de que llegue el desayuno y la merienda”, adujo.

Mientras Rubén Darío, encargado de Inabie en la provincia, explicó que hay diferentes programas de distribución, como Urbano Marginal y Pae Real.

“Los del programa Urbano Marginal es pan y leche y deben enviarlos desde Hato Mayor y no han llegado todavía desde el inicio del año escolar”, precisó.

Darío precisó que, de acuerdo a informaciones recibidas a partir de esta semana empezará a llegar el desayuno escolar y la merienda para suplir a los centros educativos.

“Los de Pae Real, que es jornada extendida ya les llegó la leche, pero seguimos a la espera para suplir a los demás programas”, puntualizó.

