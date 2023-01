La UASD admite títulos de una supuesta universidad internacional no acreditada

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) admite como válidos los títulos emitidos por Atlantic International University, Inc. (“AIU”), una institución que hace constar en su página web que no está certificada por ninguna agencia acreditadora reconocida por la Secretaría de Educación de los Estados Unidos.

La acreditación es una revisión de la calidad de las instituciones de educación superior y sus programas.

Se admiten estos títulos a “profesores” para impartir docencia, para promociones y para pago de incentivos, sin que esos títulos estén validados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), de acuerdo a la denuncia recibida por Diario Libre.

"Yo he hablado con esa gente. Ellos no quieren acreditarse con nadie, ellos son independientes" Luis Jazmín Director de Control Académico Mescyt “

“Ese es un caso de fraude conocido. Ninguna universidad debería validar esos títulos. Por ejemplo, un grado de doctor se puede obtener ahí en menos de seis meses. Ese es un grado científico que en cualquier universidad seria dura al menos tres años y concluye con una tesis original, es decir, que aporta un nuevo conocimiento”, explicó una fuente académica que prefirió el anonimato.

Esto ocurre actualmente en el país, a pesar de que desde el año 2012, el Mescyt ha advertido que no admitiría para fines de legalización documentos relativos a estudios realizados en Atlantic International University, Inc. (“AIU”).

Tenía acuerdo en RD

Atlantic International University, Inc. (“AIU”) y la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), firmaron un convenio resaltando en este acuerdo la homologación de títulos en la República Dominicana y la apertura a licenciaturas, maestrías, doctorados vía online. Muchas personas cursaron estudios mediante este acuerdo, pero sus títulos no fueron reconocidos por el Mescyt, situación que llegó a los tribunales del país.

Actualmente la UAFAM no tiene acuerdos con la AIU, ni el Mescyt registra ninguno de manera legal con otras academias locales.

Una sentencia

Luego de un largo proceso iniciado en 2011, en varias instancias, la UAFAM fue condenada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega al pago conjunto y solidario de tres millones de pesos dominicanos por los daños morales y materiales sufridos por el señor J.S.R.C., a causa del incumplimiento contractual.

El expediente señala que la UAFAM promocionó una licenciatura en psicología on-line, con aval de AIU, estableciendo en su página web y en otros actos promocionales de captación de interesados, que al culminar los estudios se otorgaría un título dual entre ambas universidades, el cual sería homologado por el Mescyt.

Una vez el afectado cursa la carrera de psicología, y obtiene el título expedido por la AIU, se presentó por ante el Mescyt, a fin de legalizar el mismo, informándosele que dicho título no era reconocido ni homologable en el país.

De acuerdo al expediente, los abogados de la UAFAM alegaron que el demandante cursó los estudios de psicología con la finalidad de aplicar los conocimientos a su ministerio pastoral y no para ejercer dicha profesión de manera privada, por lo cual el que el título esté o no homologado, no da lugar a daños y perjuicios y por tanto no hay motivo a indemnización.

La sentencia fue recurrida en Casación por la universidad ante la Suprema Corte de Justicia, que en su sentencia 1312 del 23 de noviembre de 2016 “casa parcialmente el ordinal tercero de la sentencia civil núm. 244, de fecha 28 de septiembre de 2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, únicamente en el aspecto relativo al monto de la indemnización”,

El tribunal rechazó en sus demás aspectos, el recurso de casación presentado por la UAFAM.

Habrá investigación

Luis Jazmín, director general de Control Académico del Mescyt, advirtió que, si hay Instituciones de Educación Superior que están aceptando los títulos de la Atlantic International University, Inc. (”AIU”), lo están haciendo sin que estén validados por el órgano rector que es el Mescyt.

“Están cometiendo un error, porque si usted estudia en una universidad extrajera y hace una licenciatura y va a cursar una maestría, esos documentos deben pasar por aquí, si ellos están recibiendo, lo están recibiendo sin estar legalizados, los de esa universidad a que usted hace referencia”, explicó Jazmín.

El problema no es nuevo, agrega el director general de Control Académico del Mescyt. Dice que hace años viene batallando con esta institución y las situaciones que ha generado a decenas de dominicanos que han confiado en ella.

“Yo he hablado con esa gente. Ellos no quieren acreditarse con nadie, ellos son independientes, su sede principal está en Hawai. Yo les dije que los documentos que nosotros recibimos del extranjero tienen que ser de instituciones acreditadas y que esos documentos vengan legalizados por el ministerio o instancia que regula el sistema de educación del país”, recalcó.

Deploró que las universidades locales firmen acuerdos con instituciones sin investigar primero con quien lo están haciendo, ni las calidades y las acreditaciones.

“Hay gente que se come primero la merienda antes del recreo, pues no averigua en qué se va a meter para garantizar su tiempo y su inversión. Entonces cuando vienen aquí al Mescyt y le decimos cómo debemos recibir los documentos, se alega la apostilla que es de naturaleza administrativa y eso es un acuerdo entre Estados, no tiene calidad académica”

El Mescyt no legalizó los títulos emitidos por la Atlantic International University, a través de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAN).

Jazmín anunció que iniciará una investigación, una vez concluya el feriado de las navidades, con las universidades y los departamentos de postgrado.

Advertencia viene de 2012

La alerta del Mescyt de 2012 se basaba en una investigación realizada a raíz de solicitudes de legalización de los títulos emitidos por la AIU.

El resultado de la investigación arrojó que una institución que aparece registrada para realizar transacciones de negocios en el Departamento de Comercio y Asuntos al Consumidor del estado de Hawai y que esta dependencia no tiene ninguna relación en lo que refiere a la Educación Superior en los Estados Unidos.

“Es importante también mencionar que nuestra investigación reveló que Atlantic International University NO es una institución acreditada por el Departamento de Educación o por el Council for Higher Education Acreditation (CHEA) o ninguna de las otras acreditaciones autorizadas por el por el Ministerio de Educación de los EE. UU”, expresa el documento.

En ese orden, el Mescyt expresó que esa información lo obligaba a tener en cuenta la importancia de la acreditación nacional de las Instituciones de Educación Superior en los Estados Unidos.

“En conclusión, según nuestro análisis, consideramos que no es factible aceptar para fines de legalización en este Ministerio, documentos relativos a estudios realizados en Atlantic International University (AIU).

Cualquier título expendido por AIU no será reconocido por ningún país serio en el mundo, por la sola razón de que no está reconocida ni por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, ni por OfQual ni por el Department for Education del Reino Unido.

AIU fue condenada en el 2002 La Atlantic International University, Inc. (”AIU”) fue llevada a los tribunales por la Oficina de Protección al Consumidor del Estado de Hawái y condenada por First Circuit Court Of The First Circuit, por no hacer divulgaciones legales y no haber revelado adecuadamente en sus materiales promocionales, específicamente en la publicidad de sus agentes, el hecho de que no está completamente acreditada por ninguna agencia o asociación de acreditación reconocida a nivel nacional enumerada por el Secretario de Educación de los Estados Unidos en violación de Hawai Rev. .estad. § 446E-2 (a).También por haber indicado o sugerido que el Estado de Hawái otorga licencias, aprueba o regula sus operaciones en violación de Hawái Rev. Stat. §446E-5 (a).Otro cargo por haber aceptado o recibido pagos de matrícula u otras tarifas de los estudiantes a pesar de no cumplir con todos los requisitos de Hawái Rev. Stat. Cap. 446E.A partir de esa condena la AIU colocó en su página web: “Atlantic International University no está acreditada por una agencia de acreditación reconocida por el secretario de educación de los Estados Unidos”, pero sigue operando.