Revisarán expedientes de docentes promovidos en la UASD con títulos no legalizados

La UASD admitió que validó títulos de Atlantic International University, institución que no está acreditada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha iniciado una investigación sobre la validación de títulos universitarios de docentes que han realizado estudios de maestrías y doctorados en instituciones extranjeras, alguna de las cuales no cuentan con acreditación y en otros casos los títulos no son legalizados por el órgano rector que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado ha conformado una comisión que revisará el reglamento que se ha aplicado para validar los títulos y promocionar docente y pagarles incentivos.

Radhamés Silverio González, vicerrector de Investigación y Postgrado, explicó a Diario Libre que desde hace años en la UASD se han emitido certificaciones internas y el procedimiento tiene debilidades que serán revisadas.

“Nosotros tenemos cinco meses en el cargo y creamos una comisión, a raíz de la publicación que hizo Diario Libre, porque revisando el reglamento detectamos algunas debilidades que reconocen algunos niveles de crédito de estudios que hacen los profesores ya sea de educación permanente, especialidades o maestrías”, explicó.

Reconoció que con el reglamento vigente hay certificaciones que se han otorgado de distintas instituciones donde el profesor lleva sus documentos y no se le puede negar la certificación hasta tanto no se haga la revisión del procedimiento y sea aprobado por los organismos correspondientes.

“Estamos revisando cada caso en particular y ya lo vamos a hacer con la reglamentación reforzada. Hay títulos que se han validado porque ya se habían validado otros anteriormente”, indicó.

Sobre el caso de un profesor que hizo maestría virtual en la Universidad Europea del Atlántico, institución que emitió un título “propio”, que no ha sido legalizado por el Mescyt, Silverio González admitió que se le emitió una certificación, pero aclaró que en ese caso no se ha ejecutado ni la promoción, ni el pago de incentivo porque hay otros procesos de validación que no han concluido.

Los títulos propios no son apostillados por esta academia española y el Mescyt tampoco los reconoce.

“Y con la reglamentación modificada, no se va a poder hacer este tipo de acciones en caso de que la universidad no cumpla con los requisitos que se van a establecer y tampoco pasará con otros títulos como los que se reseñó en el Diario Libre, de la Atlantic International University (AIU)”, agregó.

El Consejo Universitario deberá conocer los cambios al reglamento, después que sea revisado y ajustado por la comisión.

La próxima semana se reunirá la comisión de investigación y postgrado para revisar el reglamento vigente, actualizarlo y poner nuevos requisitos que impidan que continúen ocurriendo este tipo de acciones para la validación interna de los títulos de los docentes.

“Todos los casos se van a revisar y si el organismo determina que los beneficios que se le han otorgado al docente tiene que revocarse se va a hacer. Hay una cultura acumulada del proceso y un vacío de algún tipo de reglamentación por lo cual se han validado de manera interna para promoción o pago de incentivos”, manifestó Silverio González.

El proceso

De la promoción de los docentes no solo es responsable la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, intervienen otros organismos y la vicerrectoría Docente es la que finalmente hace la aprobación del proceso.

Una promoción de categoría primero tiene que salir aprobada de la escuela a la que pertenece el profesor, luego tiene que aprobarlo el Consejo Directivo de la Facultad a la que pertenece el profesor y entonces va a la Comisión de Asuntos Docentes y finalmente, dependiendo del tipo de promoción, o en el Consejo Universitario o en la oficina de Personal Académico para que se ejecute. Esa cadena de aprobación se hace en base a documentos que presenta el docente.