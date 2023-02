Otorgaron contrato de RD$598 MM a empresa seleccionada antes de licitación

Un contrato de tres meses, por un monto de 598 millones de pesos, para el programa “Bachilleres Bilingües Productivos”, firmado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y la institución Valdez Professional Training, SRL (PTS) para capacitación de docentes y estudiantes ha sido cancelado por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), investiga el proceso mediante el cual fue adjudicado.

La contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

El propósito del programa era formar y capacitar a 700 docentes del sector público y 297,732 estudiantes, cuando la finalidad de los recursos del Inafocam están dirigidos exclusivamente a la capacitación de los maestros.

¿Por qué fue rescindido el contrato? Enmanuel Acosta Pérez, consultor jurídico de la institución, explicó a Diario Libre que en septiembre del 2022 el Comité de Compras llevó a cabo un proceso irregular, al margen de la ley 340-06, porque convocó a un procedimiento de excepción por proveedor único y Valdez Professional Training no es la única institución de educación superior de capacitación en inglés reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Dijo que en el país hay muchas instituciones con las cuales el Inafocam puede contratar los servicios de capacitación, por lo cual no le aplicaba el procedimiento de excepción por proveedor único, además de que esa capacitación estaba en el Plan Operativo Anual de la Institución para ese año y la institución no puede erogar fondos que no están planificados.

Seleccionaron empresa antes de la licitación

Gelson Navarro quien se desempeñaba como encargado de la Formación Continua del Inafocam solicitó el 9 se agosto al director su autorización para proceder a adquirir los servicios de formación y capacitación para la implementación del programa “Bachilleres Bilingües Productivos”.

En la justificación técnica de la solicitud refería que: “se puede comprobar que Professional Training Systems, SRL (PTS) ha sido la única institución que ha presentado ante el Inafocam una propuesta de solución educativa compacta enfocada al área de formación docente en lenguas extranjeras inglés y tecnología educativa”.

El 12 de agosto de 2022 que el Comité de Compras y Contrataciones del Inafocam sostuvo una reunión encabezada por su director Saturnino Silva Jorge y donde se aprobó el acta CCC-002-2022 que da luz verde al proceso y el 30 de agosto convocó al “Procedimiento por Excepción como Proveedor Único”, para presentar propuestas el 6 de septiembre hasta las 10 de la mañana.

El proceso no fue publicado en los periódicos de circulación nacional como manda la ley 340-06 y el expediente tiene una carta de justificación del entonces director que señala que por tratarse de un servicio de exclusividad y un proveedor único no requeriría su publicación.

En fecha 26 de agosto, Silva Jorge ordenó, mediante carta, a la directora administrativa y financiera, Martina De León Sánchez, emitir la certificación de apropiación presupuestaria por 598 millones de pesos para el proceso.

El 15 de septiembre la encargada de Compras y Contrataciones, Rosilennys Valdez notifica la adjudicación del proceso a Valdez Professional Training, con una nota aclaratoria del director de que la tardanza en la adjudicación se debió a requerimientos de informaciones del Ministerio de Educación, “las cuales fueron suministradas y recibidas conforme”.

El contrato fue suscrito el 21 de septiembre por Silva Jorge y el maestro Juan Omar Valdez Durán, gerente de Valdez Professional Training, SRL y notariado por Ivette Margarita Algarroba Báez.

El 3 de octubre Inafocam solicita a la Contralor General de la República, Catalino Correa Hiciano, el registro del contrato y ahí se inicia una investigación de todo el proceso que culmina con la negativa a registrar el contrato.

En este ínterin fue destituido Saturnino Silva Jorge como director y en su lugar fue designado Francisco Ramírez, quien rescinde el contrato el 11 de enero de 2023, luego de un proceso de investigación y un levantamiento para validar la implementación de la estrategia del programa en tres de los cinco ejes que componen las 18 Regionales Educativas del país sin encontrar evidencias de actividades relacionadas con entrenamientos, acompañamientos, ni talleres como lo establece el contrato suscrito.

El litigio

Juan Valdez, director y propietario de Professional Training Systems (PTS), tiene 10 demandas judiciales en contra del Ministerio de Educación, el Inafocam y la Contraloría General de la República por la suspensión del Programa Bachilleres Bilingües Productivos y la supuesta violación de varias leyes, entre ellas, la de Compras y Contrataciones Públicas.

Los recursos fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Contrario a lo estipulado en el artículo 2 del contrato, sobre la descripción del programa, que establece en la página 16 la duración, se expresa que “para el desarrollo de la ejecución de la estrategia será de 3 meses a partir de la suscripción del contrato y hasta su fiel cumplimiento”, Valdez asegura el programa no era de tres meses, sino de 10 meses, los cuales se ejecutaron en el periodo noviembre 2021 agosto 2022.

Esto indica que el programa habría iniciado antes del proceso de licitación que inició en agosto de 2022.

La versión de Valdez es que hace más de un año, mediante el contrato INAF-274-2021, se firmó el Convenio para la ejecución del Programa Bachilleres Bilingües, por una duración de 10 meses al año.

Sin embargo, señaló que, en abril de 2022, en violación a la ley de Control Interno y Auditoria, cuatro meses después de haber iniciado el programa y entregado al INAFOCAM todo lo requerido en su contrato, la Contraloría General de la República exigió que se hiciera una licitación, como proveedor único.

DGCP investiga de oficio

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inició una investigación de oficio sobre el proceso de licitación por excepción de proveedor único, mediante el cual fue adjudicada la empresa Valdez Professional Training Systems (PTS).

Inafocam no ha pagado contrato Francisco Ramírez, director del Inafocam, explicó que para este proceso de licitación fue necesaria una modificación presupuestaria donde fueron desviados 598 millones de pesos, equivalentes al 94% de los fondos previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.Aclaró que no se ha pagado un centavo de ese contrato y los recursos se redirigieron a los programas específicos que se necesitaban en ese momento y otra parte fue devuelva al Ministerio de Educación.Agregó que ese programa se contrató al margen de la Unidad de Inglés del Minerd, no lo conocían los directores regionales, ni de distrito. También dijo que dentro de los materiales que sustentaban el programa y que sería vendido al Inafocam hay un libro que se descarga gratuitamente en el internet.