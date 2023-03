Comisión del Minerd investiga profesora denunciada por exponer estudiantes en OnlyFans

El Ministerio de Educación designó una comisión a cargo de la Dirección de Orientación y Psicología, para que investigue a la orientadora Sarah Ventura Genao, contra quien pesa una denuncia por incitar, supuestamente, a estudiantes a acciones promiscuas a través de la red social OnlyFans, una plataforma comúnmente utilizada para difundir contenido erótico y pornográfico.

Previamente, suspendió a la docente por 60 días con disfrute a sueldo. Ventura Genao labora en el liceo Secundario Francisco del Rosario Sánchez, del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez

La resolución firmada por Dilia Stephany Ubiera Sosa, directora de Gestión Humana del Minerd, señala que la suspensión con disfrute de sueldo se basa en lo establecido en el artículo 95 del decreto 639-03 del Estatuto Docente.

“Las sanciones aplicadas en el artículo anterior son de naturaleza disciplinaria, por la cual se aplicaran sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que resulten de delitos o infracciones que se hubiesen cometido. Párrafo: Siempre que se inicie un proceso de investigación sobre una falta cometida, el docente seguirá recibiendo la remuneración correspondiente”, indica este artículo.

Así mismo, motiva que la suspensión de la orientadora se fundamenta también en la Ley No. 41-08 de Función Pública, que en su artículo 88 cita: “Cuando para realizar investigación judicial o administrativa fuere conveniente, a los fines de la misma, suspender a un servidor público, la suspensión será con goce de sueldo y tendrá una duración hasta de sesenta días continuos, lapso que podrá ser prorrogado por una sola vez”.

Relato de los hechos

Ventura Genao, de 27 años, se identifica virtualmente como “La profesora bisexual”. Subió una foto con un grupo de estudiantes adolescentes en su cuenta de la plataforma OnlyFans.

La madre de una de las estudiantes que aparecen en la fotografía hizo la denuncia, pidió que no revelara su identidad y se quejó de que, a pesar de haber comunicado la situación a las autoridades del centro educativo, estos le respondieran que no pueden accionar contra la docente en vista de que “ella que tiene una vida privada”, por lo que no pueden llamarle la atención si crea contenidos para adultos.

De acuerdo con lo denunciado, el pasado 13 de febrero la profesora Ventura Genao se tiró la foto en el centro educativo con las estudiantes y que el 16 de febrero las invitó a su casa para hacer una tarea y más tarde les pidió hacerles un video incitándolas, supuestamente, a acciones promiscuas.