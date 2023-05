Huacal en Educación: Ángel Hernández dice se ahorra RD$70 millones mensuales tras "sanear" la nómina

El ministro de Educación, Ángel Hernández, manifestó este lunes que esa institución se está ahorrando RD$70 millones mensuales tras un saneamiento realizado en la nómina.

"Desde que llegamos al Ministerio hemos hecho dos cosas en relación a eso. Lo primero se hizo una auditoría a nivel central donde trabajan actualmente cerca de 7 mil personas, eso incluye los militares que están en el Ministerio que son unos 2 mil. Los otros 5 mil son funcionarios del Ministerio, en ese grupo había muchas personas que no estaban trabajando ganando salarios de 200 mil, 150 mil, 70 mil, muchos salarios importantes", explicó.

Explicó que a su llegada a esa institución encontró muchas personas que cobraban sin trabajar, unos por ser de carrera y estar sin funciones y otros que no eran de carrera.

Sobre los funcionarios de carrera que cobraban sin trabajar, Hernández explicó que esto se debía a que "en el sistema hay una mala tradición de que cada funcionario que llega pone una camada de funcionarios" y el que viene los sustituye a todos, pero que los que son de carrera docente o administrativa "se quedan en el aire ganando el salario sin trabajar".

Al ser preguntado sobre si eran unas 400 personas de carrera que estaban en esa condición, el ministro dijo que más.

"Nosotros lo que hemos tratado es de darles funciones, y le hemos dado funciones a muchos de ellos, porque son de carrera docente o administrativa que estaban sin funciones", indicó.

En tanto, el ministro dijo que había otro tipo de personal que no tenían funciones y que no eran de carrera.

"Pero entonces había también otro tipo de personal que no tenía ninguna función, pero no eran de carrera, entonces esos que no eran de carrera si los hemos desvinculado", expresó Hernández, al tiempo de indicar que no disponía del número exacto de las personas que estaban en esa condición.

Edificio

Ángel Hernández consideró además que en el edificio del Ministerio de Educación (Minerd) hay más gente de las que se necesitan.

"Si tienes un buen recurso humano, ese suple la función que hacen 4 o 5 adicionales. De hecho, los espacios mismos del Ministerio de Educación no son suficientes para la cantidad de personas que hay", dijo.