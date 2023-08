¿Se entregarán los libros de texto el 28 de agosto? Ministro de Educación responde

La aprobación de las ordenanzas que establecen el currículo, el sistema de evaluación y la bibliografía de libros de texto para los niveles Inicial, Primario y Secundario, faltando 20 días para el año escolar 2024-2025, acrecentaba la duda sobre si los estudiantes recibirán el material didáctico el primer día de clases.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Educación, Ángel Hernández, explicó que, en la historia de Educación, nunca se han entregado los libros de texto la primera semana de clases, sino que es un proceso que va de septiembre hasta enero.

Ante la reiterada pregunta de periodistas sobre si este año sería la excepción, el ministro dijo que la editora está trabajando en la impresión del texto escolar, "haciendo libro por montones", pero aseguró que, desde el primer día de clases, fijado para el 28 de agosto, la versión digital estará disponible en la plataforma Libro Abierto.

"En la historia del sistema educativo, en los últimos diez años se han entregado entre septiembre y enero, y durante tres años no se entregó ni un solo libro y durante diez años no se entregan libros en el nivel Secundario y este año van a estar", explicó.

Acción de amparo

Pese al acto de intimación y advertencia de la Asociación de Industrias Editoriales (Adierd) que solicitó la no aprobación de las ordenanzas por supuestas irregularidades en el procedimiento de adquisición de los libros, el Consejo Nacional de Educación (CNE) las aprobó este martes las tres con 20 votos a favor y tres abstenciones.

Adierd dijo que interpondría una acción de amparo en contra del Ministerio de Educación. El Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) y Acción Empresarial por la Educación (Educa), miembros del CNE, se abstuvieron de votar y están esperando la decisión de la justicia.

"Si hay procesos judiciales en marcha, la justicia se expedirá, por tanto, el Conep y Educa se abstuvieron de votar esa normativa", manifestó Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa.

Ministro defiende proceso

El ministro de Educación calificó la intimación y acción de amparo como un "ataque de las editoriales" para crear pánico en los miembros del Consejo, sin embargo, presumió que las "controversiales" ordenanzas fueron aprobadas con 20 votos a favor y tres abstenciones.

Dijo que las industrias editoriales se contradijeron al reclamar la validez de las ordenanzas No. 03- 2021 y No. 01- 2022 que establecen las bibliografías de textos para los años de referencia, basadas en el currículo vigente de la época, establecido con las ordenanzas No. 01- 2015, de Inicial y No. 2-2015, de Primaria y No. 01- 2017 y No. 3- 2017, para Secundaria y Técnico Profesional.

"Estos instrumentos legales fueron aprobados en su momento con el mismo procedimiento que hoy se aplica, que ayer eran válidos y hoy no, según se desprende del escrito de marras", aseguró.

Dice no fue apresurado

Negó que la aprobación de las ordenanzas sean decisiones apresuradas e inconsultas y que el ministerio haya actuado como juez y parte en la elaboración de los libros.

"El currículo que aprobamos hoy en el Consejo fue objeto de un año de experimentación y se recogieron las opiniones de los docentes, administrativos y expertos nacionales", dijo Hernández.

Recordó que para la elaboración de los libros fueron contratadas mediante convenio de colaboración las academias de ciencias y universidades del país de alta credibilidad social y científica, decisión que permitió al Estado ahorrarse una cantidad significativa de dinero.

Al contrario, acusó a las editoriales de poner "el interés comercial sobre el interés de la sociedad de tener una educación mejor y más acorde con los tiempos actuales".

"En torno al 4 % se han creado negocios cuyo único interés es ese: ganar dinero, sin importar lo misional del sistema educativo. Es precisamente por el interés de hacer un uso más eficiente de los recursos del Minerd que se adoptó la decisión de que este organismo haga los libros de texto", manifestó.

Aseguró que el proceso de adquisición de los libros, en lo referente al mecanismo de contratación de las academias, fue debidamente refrendado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y por la Contraloría.

Entidades que elaboraron los libros de texto La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Universidad Central de Este (UCE), Universidad Católica Nordestana (UCNE), Universidad ISA, Academia Dominicana de la Historia, Academia Dominicana de la Lengua, Fe y Alegría Dominicana (FyA RD), Arzobispado de Santo Domingo y el Archivo General de la Nación (AGN).